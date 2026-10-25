'हेलो-हाय छोड़ो, भक्ति से नाता जोड़ो', आगरा की सड़कों पर दिखे 6 साल के बाल संत ने दिया सनातन संस्कृति से जुड़ने का संदेश

जागरण संवाददाता, आगरा। महज छह वर्ष की उम्र में बाल संत भक्त भागवत अपनी बाल सुलभ वाणी से बच्चों और युवाओं को भक्ति की राह से जोड़ने में जुटे हैं। शनिवार को कमला नगर स्थित महाराजा अग्रसेन सेवा सदन में भक्ति वेव संस्था के भक्ति एवं सनातन संस्कृति के दिव्य उत्सव में वे विशेष आकर्षण रहे। हेलो-हाय छोड़ो, भक्ति से नाता जोड़ो संदेश के जरिए उन्होंने नई पीढ़ी को संस्कृति, परंपराओं और आध्यात्मिक मूल्यों से जुड़ने की प्रेरणा दी।

बाल संत ने कहा कि आधुनिकता अपनाने के साथ सांस्कृतिक जड़ों को मजबूती से थामे रखना भी जरूरी है। भगवान के प्रति श्रद्धा, बड़ों का सम्मान और अच्छे संस्कार जीवन को सही दिशा देते हैं। बदलती जीवनशैली के बीच बच्चों और युवाओं को भक्ति को जीवन का हिस्सा बनाने, भगवान में आस्था रखने, परिवारों में संस्कारों के बीज रोपने और भारतीय परंपराओं का सम्मान करने का संदेश दिया।

धारावाहिक महाभारत में गुरु द्रोणाचार्य की भूमिका निभाने वाले अभिनेता सुरेंद्र पाल सिंह भी कार्यक्रम में मौजूद रहे। समारोह का शुभारंभ पंडित सुभाष चंद्र शास्त्री के सान्निध्य में संगीतमय सुंदरकांड पाठ से हुआ। श्रीराम के गुणगान और भक्ति संगीत से सेवा सदन का वातावरण भक्तिमय हो गया। इसके बाद शास्त्री ने दीपावली पूजन की विधि, मंत्रोच्चारण के महत्व और सनातन परंपरा के अनुसार पूजा-अर्चना की जानकारी दी। उन्होंने दीपावली के धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व से भी श्रद्धालुओं को परिचित कराया।



चार मित्रों की सोच से बनी भक्ति वेव