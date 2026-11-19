जागरण संवाददाता, आगरा। 19 साल चली कानूनी लड़ाई के बाद न्यायालय ने तत्कालीन बीएसए कोमल यादव को एससी/एसटी एक्ट समेत अन्य आरोपों से बरी कर दिया। सुनवाई के दौरान एकमात्र गवाह भूदेव जाटव ने कहा कि उसने मुकदमा दर्ज नहीं कराया और वह आरोपित को नाम, चेहरे या पद से नहीं जानता। उसे मुकदमे की जानकारी छह हजार रुपये का चेक मिलने पर हुई थी।

उसने 20 फरवरी 2018 को न्यायालय में प्रार्थना-पत्र देकर मुकदमा समाप्त करने की मांग की थी। अछनेरा थाने में 23 जुलाई 2007 को दर्ज मुकदमे में आरोप था कि रायभा निवासी भूदेव जाटव के साथ 16 फरवरी 2006 को बीएसए कार्यालय में अभद्रता और जातिसूचक शब्दों का इस्तेमाल हुआ।