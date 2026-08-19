चट मंगनी पट ब्याह...फरार लुटेरी दुल्हन का निकला एक और नाम; तलाश में प्रयागराज जाएगी आगरा पुलिस

जागरण संवाददाता, आगरा। प्रयागराज की एक दुल्हन, जिसका असली नाम सुरेखा है, शादी के छह दिन बाद आठ लाख रुपये के नकदी और जेवरात लेकर फरार हो गई। इस मामले में पीड़ित परिवार ने सिकंदरा थाने में मुकदमा दर्ज कराया है। पुलिस अब प्रीति उर्फ सुरेखा की तलाश में प्रयागराज जाएगी, जहां उसका नाम-पता और कथित पिता व भाई का सत्यापन किया जाएगा।

सिकंदरा आवास विकास कालोनी सेक्टर 14 निवासी विष्णु ने 26 जून को बिचौलिया जवाहर सिंह के माध्यम से प्रीति उर्फ सुरेखा से रिश्ता तय किया था। प्रयागराज के यमुना नगर निवासी प्रीति को आगरा बुलाकर दिखाया गया। दोनों की शादी 27 जून को हुई, जिसमें सभी खर्चे विष्णु ने उठाए थे। बिचौलिया ने शादी कराने के लिए एक लाख रुपये लिए थे।

शादी में सुरेखा के कथित भाई धर्म सिंह और पिता बब्बू भी शामिल हुए थे। तीन जुलाई की सुबह, विष्णु की मां गुड्डी देवी ने देखा कि घर का दरवाजा खुला था और दुल्हन सुरेखा गायब थी। अलमारी में रखे सोने-चांदी के जेवरात और डेढ़ लाख रुपये भी गायब थे। जब परिवार ने पुलिस से मदद मांगी, तो पुलिस ने इसे पारिवारिक मामला बताते हुए टहला दिया।

गुड्डी देवी ने न्यायालय के माध्यम से 15 अगस्त को सुरेखा, उसके भाई धर्म सिंह, बिचौलिया जवाहर सिंह और पिता बब्बू के खिलाफ सिकंदरा थाने में मुकदमा दर्ज कराया है। दूल्हे विष्णु के भाई राहुल ने बताया कि परिवार द्वारा अपने स्तर से भी खोजबीन की जा रही है। प्रीति का असली नाम सुरेखा बताया गया है।