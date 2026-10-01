जन्म-मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाने के नए नियम लागू, समय पर आवेदन न करने पर काटना होगा कोर्ट का चक्कर

जागरण संवाददाता, आगरा। जन्म-मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाने के नियम में गुरुवार से बड़ा बदलाव हुआ है। 21 दिनों के भीतर अगर कोई भी आवेदन आता है, तो इसका कोई भी शुल्क नहीं लिया जाएगा। पंजीकरण होने के बाद आसानी से प्रमाण पत्र जारी हो जाएगा, लेकिन जैसे-जैसे समय बीतता जाएगा, परेशानी और भी बढ़ती जाएगी।

जन्म या फिर मृत्यु प्रमाण पत्र अगर दो साल बीतने के बाद बनवाने के लिए आवेदन किया जाता है तो कोर्ट से इसकी मंजूरी लेनी होगी। बिना मंजूरी के प्रमाण पत्र नहीं बनेगा। व्यवस्था में यह बदलाव लागू हो गया है।