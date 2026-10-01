मोबाइल एप से जांचा जाएगा प्रदूषण प्रमाण पत्र...तब मिलेगा पेट्रोल-डीजल, व्यवस्था आज से लागू

जागरण संवाददाता, मेरठ। आज से पेट्रोल पंपों पर सख्ती शुरू हो जाएगी। जिस चार पहिया वाहन का प्रदूषण प्रमाण पत्र नहीं होगा, उसे पेट्रोल व डीजल नहीं मिलेगा। पेट्रोल पंपों पर कर्मचारी इसकी जांच मोबाइल एप से करेंगे। वाहन पोर्टल से मिलान के बाद ही प्रदूषण प्रमाण पत्र को वैध माना जाएगा।

वैसे तो एनसीआर में सभी पेट्रोल पंपों पर आटोमेटिक नंबर प्लेट रिकग्निशन (एएनपीआर) कैमरे लगाने के निर्देश दिए गए थे लेकिन सिर्फ 14 पंपों पर ही कैमरे लगाए गए। इसे देखते हुए मोबाइल एप अनिवार्य कर दिया गया है। जिला पूर्ति अधिकारी विनय कुमार सिंह ने बताया कि पूरे जिले में टीम निगरानी करेगी। सभी पंपों को इस निर्देश का पालन करना होगा। अधिकांश पंपों पर एप इंस्टाल करा दिए गए हैं।