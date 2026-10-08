आगरा में आंबेडकर पुल पर लगा हाईट गेज टूटा, घंटों जाम में फंस बिलबिला गए लोग

जागरण संंवाददाता, आगरा। यमुना नदी पर स्थित आंबेडकर पुल पर लगा हाईट गेज गुरुवार को सीमेंट से लदी ट्रैक्टर-ट्राली निकलने के दौरान टूट गया। जिससे यमुना ब्रिज और पुल पर जाम के हालात बन गए। पुलिस और क्षेत्रीय लोग यातायात काे सुचारू कराने के लिए जुटे रहे। दो घंटे बाद उसे हटवाने के बाद आगवामन सुचारू हुआ।

आंबेडकर पुल पर लगी भारी भरकम जाली रेलिंग समेत दो वर्ष पहले गिरने पर वहां से भारी वाहनों के आवागमन को रोकने के लिए यमुना ब्रिज और बेलनगंज की ओर हाईट गेज लगाया गया था। जिसके बाद वहां से दोपहिया एवं चार पहिया वाहन ही निकल सकते हैं। राहगीरों के अनुसार गुरुवार की सुबह 11:30 बजे सीमेंट की बोरियों से लदी ट्रैक्टर-ट्राली निकलने के दाैरान वह हाईट गेज से टकरा गई। जिससे हाईट गेज गिर गया।

गनीमत यह रही कि हादसे के समय वहां से कोई वाहन और राहगीर नहीं निकल रहा था। हाईट गेज गिरने से चारपहिया वाहनों का आवागम पूरी तरह ठप हो गया। दोपहिया और पैदल लोग ही किसी तरह से निकल पा रहे थे। रामबाग से बेलनगंज जाने वाले वाहनों की यमुना ब्रिज पर लंबी लाइन लग गई। यही स्थिति बेलनगंज से यमुना ब्रिज की ओर आने वाले वाहनों का हुआ। पुल पर वाहनों की लाइन लगने लगी।