आगरा अवैध मतांतरण में बड़ा खुलासा: नौ चरणों में फंसाते थे लोगों को, जरुरतमंद को बनाते थे निशाना

जागरण संवाददाता, आगरा। अवैध मतांतरण कराने वालों का नेटवर्क कई राज्यों में फैला है। गिरोह लक्ष्य पाने को नौ चरण की व्यूह रचना करके काम करता था। जाल में फंसाकर व्यक्ति को एक वर्ष में ही नेटवर्क का हिस्सा बना लिया जाता था। पकड़े गए गिरोह के चार आरोपितों से बरामद डाटा और पूछताछ में मतांतरण के जाल में फंसाने के पूरे व्यूह की जानकारी सामने आई है।

पुलिस ने गुरुवार को बीमारी ठीक करने के बहाने प्रार्थना सभा में अवैध मतांतरण करके ईसाई बनाने के आरोप में चार आरोपितों विनीत बेदी, प्रताप, डोंगर सिंह एवं मुखराज को पकड़ा है। यह लोग नौ चरणों पर काम करते थे। शुरूआत व्यक्ति या परिवार की पहचान से होती थी।

इसके लिए अस्पतालों के आसपास जरूरतमंद और भावनात्मक तौर पर टूटे लोगों की तलाश की जाती थी। नेटवर्क से जुड़ी महिलाएं उनसे संपर्क कर सहानुभूति का भाव प्रकट करतीं। एक वर्ष में नेटवर्क में शामिल हो जाता था जाल में फंसा व्यक्ति अगले चरण में घर के पुरुषों से मेल बढ़ाकर उनसे पारिवारिक और नजदीकी संबंध स्थापित किए जाते। इस प्रक्रिया में कभी-कभी एक वर्ष का समय तक लग जाता। लक्ष्य किए व्यक्ति के जीवन में शैक्षणिक, सामाजिक एवं आर्थिक बदलाव लाने पर उसके आसपास के लोग भी प्रभावित होते थे। इसके बाद संबंधित के घर में प्रार्थना सभा आयोजित की जाती। इसमें आसपास की महिलाएं भी वहां आने लगतीं। धीरे-धीरे उन्हें प्रार्थना का नियमित हिस्सा बना लिया जाता था।