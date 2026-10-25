आगरा: ताजमहल के गार्डन में निकला 7 फीट लंबा सांप, पर्यटकों में मचा हड़कंप

जागरण संवाददाता, आगरा। ताजमहल के गार्डन में रविवार सुबह सांप निकल आया। लेबर गेट के पास गार्डन में सुबह 11:30 बजे करीब 7 फीट लंबा सांप देखकर पर्यटक दहशत में आ गए।

भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण(एएसआइ) ने वन विभाग को सांप के निकलने की सूचना दी। वन विभाग की टीम पहुंचने से पूर्व ही सुंदर पहलवान ने सांप को पकड़ लिया। उन्होंने सांप को समीप में स्थित जंगल में ले जाकर छोड़ दिया।