शरद पूर्णिमा पर चमकी देखने का क्रेज: ताजमहल के रात्रि दर्शन की सभी टिकट फुल, चांदनी रात में ऐसा दिखेगा ताज का जादू

जागरण संवाददाता, आगरा। ताजमहल में पूर्णिमा पर माह में पांच दिन होने वाले रात्रि दर्शन की शुरुआत 24 अक्टूबर से होगी। 26 अक्टूबर को शरद पूर्णिमा होने से चमकी देखने का पर्यटकों में खूब क्रेज है। 24, 25 और 26 अक्टूबर के सभी 1200 टिकटों की आनलाइन बुकिंग हो चुकी है। 27 अक्टूबर के नौ टिकट बचे हैं। सुप्रीम कोर्ट के नवंबर, 2004 के आदेश के अनुसार ताजमहल माह में पांच दिन (पूर्णिमा, उससे दो दिन पूर्व और दो दिन बाद तक) रात में खुलता है।

इस बार ताज रात्रि दर्शन 24 से 28 अक्टूबर तक चलेगा। प्रतिदिन आधा-आधा घंटे के आठ स्लाट में रात आठ से 12 बजे तक रात्रि दर्शन होगा। एक स्लाट में अधिकतम 50 पर्यटकों को प्रवेश दिया जाएगा। रायल गेट से लगे वीडियो प्लेटफार्म से चांदनी रात में वह ताजमहल देख सकेंगे।

भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआइ) की वेबसाइट से टिकटों की एडवांस बुकिंग शुरू होने के बाद शरद पूर्णिमा समेत पहले तीन दिन के सभी टिकट बुक हो गए हैं। पर्यटक ताजमहल के नजदीक स्थित होटलों का रुख कर रहे हैं, जिससे कि वहां से चमकी देख सकें।