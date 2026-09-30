CEC ज्ञानेश कुमार के आगरा आवास पर कालिख पोतने वाले 6 कांग्रेसी गिरफ्तार, दीवार पर लिखा था- 'गद्दार'

जागरण संवाददाता, आगरा। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के विजयनगर स्थित पैतृक आवास पर सोमवार को अराजकता फैलाने के आरोप में गिरफ्तार छह कांग्रेसियों को मंगलवार को न्यायालय ने तीन अक्टूबर तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया।

इनमें उत्तर प्रदेश कांग्रेस के प्रदेश महासचिव अनिल यादव और मथुरा कांग्रेस जिलाध्यक्ष मुकेश धनगर शामिल हैं। पुलिस ने बताया मंगलवार को अनिल यादव, मुकेश धनगर और उनके साथियों ने आगरा शहर की विजयनगर स्थित कालोनी में बिना किसी पूर्व सूचना के प्रवेश किया।