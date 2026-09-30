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CEC ज्ञानेश कुमार के आगरा आवास पर कालिख पोतने वाले 6 कांग्रेसी गिरफ्तार, दीवार पर लिखा था- 'गद्दार'

By Digital Desk Edited By: Sakshi Gupta
Published: Wed, 30 Sep 2026 09:20 AM (IST)

मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के आगरा स्थित पैतृक आवास पर अराजकता फैलाने के आरोप में छह कांग्रेस कार्यकर्ताओं को ...और पढ़ें

कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने CEC के आगरा आवास पर दीवार पर 'गद्दार' लिखा था।

कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने CEC के आगरा आवास पर दीवार पर 'गद्दार' लिखा था।

HighLights

  1. मुख्य चुनाव आयुक्त के घर प्रदर्शन पर छह कांग्रेसी गिरफ्तार।

  2. अनिल यादव, मुकेश धनगर समेत सभी 3 अक्टूबर तक न्यायिक हिरासत में।

  3. बिना सूचना प्रदर्शन से कानून-व्यवस्था प्रभावित, पुलिस ने की कार्रवाई।

जागरण संवाददाता, आगरा। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के विजयनगर स्थित पैतृक आवास पर सोमवार को अराजकता फैलाने के आरोप में गिरफ्तार छह कांग्रेसियों को मंगलवार को न्यायालय ने तीन अक्टूबर तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया।

इनमें उत्तर प्रदेश कांग्रेस के प्रदेश महासचिव अनिल यादव और मथुरा कांग्रेस जिलाध्यक्ष मुकेश धनगर शामिल हैं। पुलिस ने बताया मंगलवार को अनिल यादव, मुकेश धनगर और उनके साथियों ने आगरा शहर की विजयनगर स्थित कालोनी में बिना किसी पूर्व सूचना के प्रवेश किया।

सभी ने मुख्य चुनाव आयुक्त के पैतृक आवास पर उपद्रव किया। आवास पर उनके वृद्ध माता-पिता रहते हैं। रिहायशी क्षेत्र में अचानक पहुंचने और हंगामे से स्थानीय कानून-व्यवस्था प्रभावित हुई।

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इसके बाद थाना हरीपर्वत पर अनिल यादव, मुकेश धनगर, राजेश कुमार, मनोज गौड़, राजेश गौतम और पंकज चौधरी के खिलाफ मुकदमा सोमवार को दर्ज किया था।

इसके बाद सभी को गिरफ्तार किया गया। मंगलवार को सभी को न्यायालय के सामने पेश किया गया, जहां से उन्हें तीन अक्टूबर तक न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया।

mnp gayensh protests

डीसीपी सिटी सैयद अली अब्बास ने बताया कि विरोध का अधिकार लोकतंत्र में है पर निर्धारित स्थल और कानून की सीमा में होना चाहिए। कालोनी में बिना सूचना के प्रदर्शन से आम नागरिकों को भी असुविधा हुई।मामले की जांच जारी है।

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