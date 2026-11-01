Xiaomi ने पेश की 9 नए Smart TV की सीरीज, 85 इंच तक की स्क्रीन और Dolby Audio जैसे फीचर्स  

टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। Xiaomi ने अपनी नई Smart TV सीरीज अनाउंस कर दी है। कंपनी ने इसे Xiaomi TV A Pro e के नाम से ग्लोबल वेबसाइट पर लिस्ट किया है। इस सीरीज में कंपनी ने 32 इंच से लेकर 85 इंच तक के कुल 9 टीवी मॉडल पेश किए हैं। कंपनी ने इनमें QLED डिस्प्ले, Google TV और Dolby Audio जैसे कई शानदार फीचर्स को ऑफर किया है।

खास बात ये है कि नई सीरीज में 6 मॉडल 4K रेजोल्यूशन सपोर्ट के साथ आते हैं, जबकि बाकी तीन टीवी HD और Full HD रेजोल्यूशन सपोर्ट के साथ आते हैं। हालांकि कंपनी ने अभी इनका प्राइस अनाउंस नहीं किया है। जल्द ही इनकी सेल डेट और कीमत का एलान किया जा सकता है। चलिए जानते हैं कि इन टीवी में क्या कुछ खास मिल रहा है...

Xiaomi TV A Pro e के 6 मॉडल में 4K QLED डिस्प्ले Xiaomi की इस नई सीरीज के स्मार्ट टीवी 43 e, 50 e, 55 e, 65 e, 75 e और 85 e स्क्रीन साइज में आते हैं। इन सभी में 4K QLED पैनल देखने को मिल रहा है। ये टीवी 94% DCI-P3 कलर कवरेज और 1.07 बिलियन कलर्स सपोर्ट के साथ आते हैं। इन मॉडल्स में क्वाड-कोर Cortex-A55 प्रोसेसर और Mali-G52 GPU देखने को मिल रहा है।

गेमिंग लवर्स के लिए इन 50, 55, 65, 75 और 85 इंच वाले मॉडल्स में HDMI के जरिए Game Boost Mode भी मिल रहा है। इसके तहत 1080p रेजोल्यूशन पर 120Hz रिफ्रेश रेट का सपोर्ट मिल रहा है। जबकि इसके 43 इंच वाले मॉडल में ये फीचर मिसिंग हैं।

मिलेगा दमदार साउंड ऑडियो के लिए 75 और 85 इंच वाले मॉडल में 15W के दो स्पीकर देखने को मिल रहे हैं। जबकि बाकी चार 4K मॉडल में 10W के दो स्पीकर मिल रहे हैं। हालांकि इन सभी 9 टीवी Dolby Audio, DTS और DTS वर्चुअल सपोर्ट भी मिल रहा है।