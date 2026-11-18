टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। Xiaomi ने हाल ही में अपने नए फ्लैगशिप स्मार्टफोन्स के साथ कई नए प्रोडक्ट भी लॉन्च किए हैं। इनमें Xiaomi के नए Clip Buds भी शामिल हैं। इन ईयरबड्स को कंपनी ने प्रीमियम सेगमेंट में लॉन्च किया है। नॉर्मल बड्स के मुकाबले इनका डिजाइन काफी अलग है और ये ट्रेडिशनल ईयरबड्स की जगह क्लिप-ऑन डिजाइन में आते हैं। बड्स में Hi-Res वायरलेस ऑडियो, लंबी बैटरी लाइफ और Apple Find My जैसे शानदार फीचर्स देखने को मिल रहे हैं। चलिए पहले इन बड्स की कीमत जान लेते हैं...

Xiaomi Clip Buds की कीमत और उपलब्धता कीमत की बात करें तो Xiaomi Clip की कीमत यूरोप में 150 यूरो यानी करीब 15,000 रुपये है। जबकि चीन में इन्हें 849 युआन यानी करीब 12,000 रुपये की कीमत पर पेश किया गया है। ईयरबड्स को चार कलर ऑप्शन Graphite Black, Pearl White, Sand Gold और Frost Purple ऑप्शन में पेश किया गया है। हालांकि कंपनी ने अभी इनकी सेल डेट अनाउंस नहीं की है।

Xiaomi Clip Buds के स्पेसिफिकेशन्स सबसे पहले डिजाइन की बात करें तो Xiaomi Clip Buds में ओपन-ईयर क्लिप-ऑन डिजाइन मिल रहा है। ट्रांसपेरेंट लूक में एक्सपोज्ड ड्राइवर्स मिल रहे हैं। कंपनी ने बेहतर फिटिंग के लिए शेप मेमोरी अलॉय का भी यूज किया है। हर ईयरबड का वजन सिर्फ 5.5 ग्राम है। साथ ही इन बड्स में IP57 रेटिंग मिल रही है, जिससे ये धूल और पानी से सेफ रहते हैं। बड्स के चार्जिंग केस पर वीगन लेदर फिनिश मिल रही है।

ऑडियो की बात करें तो इनमें 11mm ड्राइवर्स मिल रहे हैं, जो 20Hz से 48kHz तक की फ्रीक्वेंसी रेंज ऑफर कर रहे हैं। बड्स में LHDC जैसे Hi-Res वायरलेस ऑडियो कोडेक सपोर्ट भी मिल रहा है। जबकि कॉलिंग के लिए इनमें चार माइक्रोफोन मिल रहे हैं। खास बात ये है कि बड्स में VPU बोन कंडक्शन माइक्रोफोन भी मिल रहा है, जो आसपास के शोर के बजाय हड्डियों के कंपन के जरिए आवाज पहचानने में हेल्प करता है।