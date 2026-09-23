सेकेंडरी डिस्प्ले और 8,500mAh तक की बैटरी वाले Xiaomi के दो नए फोन, डुअल 200MP कैमरा भी

टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। Xiaomi 18 Pro लाइनअप बुधवार को टेक दिग्गज की नेक्स्ट जनरेशन फ्लैगशिप सीरीज के तौर पर चीन में लॉन्च कर दी गई है। इस लाइनअप में नया Xiaomi 18 Pro और फ्लैगशिप Xiaomi 18 Pro Max शामिल हैं। ये नए स्मार्टफोन्स कंपनी की वेबसाइट के जरिए देश में जल्द बिक्री के लिए उपलब्ध होंगे और इन्हें चार कलर ऑप्शन्स में पेश किया गया है। दोनों स्मार्टफोन्स अपने पुराने मॉडल्स के डिजाइन को बरकरार रखते हैं, जिनमें बैक पैनल पर एक सेकेंडरी डिस्प्ले दिया गया है। इन फोन्स में 2nm प्रोसेस पर बने लेटेस्ट Snapdragon 8 Elite Gen 6 सीरीज चिपसेट्स भी दिए गए हैं। दोनों हैंडसेट्स ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप के साथ आते हैं।

Xiaomi 18 Pro, Xiaomi 18 Pro Max की कीमत और उपलब्धता चीन में Xiaomi 18 Pro की कीमत 12GB रैम और 256GB स्टोरेज वाले बेस वेरिएंट के लिए CNY 5,999 (लगभग 86,000 रुपये) से शुरू होती है। वहीं, इसके हायर-एंड 12GB + 512GB और 16GB + 512GB रैम और स्टोरेज कॉन्फिगरेशन की कीमत क्रमशः CNY 6,999 (लगभग 1,00,000 रुपये) और CNY 7,999 (लगभग 1,14,000 रुपये) है। 16GB रैम और 1TB स्टोरेज वाले टॉप-एंड मॉडल की कीमत CNY 8,999 (लगभग 1,29,000 रुपये) है। ट्रांसपेरेंट 16GB + 1TB मॉडल की कीमत CNY 9,999 (लगभग 1,43,000 रुपये) रखी गई है।

दूसरी तरफ, Xiaomi 18 Pro Max की कीमत बेस 12GB + 256GB मॉडल के लिए CNY 6,999 (लगभग 1,00,000 रुपये) से शुरू होती है, जबकि 12GB + 512GB और 16GB + 512GB कॉन्फिगरेशन की कीमत क्रमशः CNY 7,999 (लगभग 1,14,000 रुपये) और CNY 8,999 (लगभग 1,29,000 रुपये) है। इसके अलावा, 16GB रैम और 1TB स्टोरेज वाले सबसे टॉप मॉडल की कीमत CNY 9,999 (लगभग 1,43,000 रुपये) है। इसके ट्रांसपेरेंट 16GB + 1TB मॉडल की कीमत CNY 10,999 (लगभग 1,57,000 रुपये) है।

दोनों स्मार्टफोन्स चीन में Xiaomi ऑनलाइन स्टोर के जरिए 31 सितंबर से बिक्री के लिए उपलब्ध होंगे। Xiaomi 18 Pro और Xiaomi 18 Pro Max को ब्लैक, आइस पीच पिंक, स्टारी ब्लू और व्हाइट कलर ऑप्शन्स में पेश किया गया है।

Xiaomi 18 Pro, Xiaomi 18 Pro Max के स्पेसिफिकेशन्स और फीचर्स Xiaomi 18 Pro और Xiaomi 18 Pro Max डुअल-सिम स्मार्टफोन्स हैं जो Xiaomi के लेटेस्ट Android 17-बेस्ड HyperOS 4 के साथ आते हैं। Xiaomi 18 Pro में 120Hz तक रिफ्रेश रेट, 300Hz टच सैंपलिंग रेट, 4,000 निट्स तक पीक ब्राइटनेस और DCI-P3 वाइड कलर गैमट के साथ 6.4-इंच का Full-HD+ (1,120 x 2,436 पिक्सल) AMOLED डिस्प्ले मिलता है। वहीं, Xiaomi 18 Pro Max में इन्हीं सभी फीचर्स के साथ 6.9-इंच का Full-HD+ (1,208 x 2,624 पिक्सल) AMOLED डिस्प्ले दिया गया है। दोनों फोन्स में नया प्राइवेसी डिस्प्ले फीचर मिलता है, जो कंधे के पीछे से तांक-झांक करने वालों से स्क्रीन को बचाने के लिए व्यूइंग एंगल्स को कम कर देता है।

बैक पैनल पर, Xiaomi 18 Pro और Xiaomi 18 Pro Max में क्रमशः 2.7-इंच (596 x 912 पिक्सल) और 2.9-इंच (596 x 976 पिक्सल) के AMOLED डिस्प्ले दिए गए हैं, जो मेन स्क्रीन जैसे ही रिफ्रेश रेट और पीक ब्राइटनेस के साथ आते हैं। Xiaomi 18 Pro में Snapdragon 8 Elite Gen 6 चिपसेट दिया गया है, जबकि Xiaomi 18 Pro Max में Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 प्रोसेसर मिलता है। दोनों ऑक्टा-कोर चिपसेट्स 2nm प्रोसेस पर बने हैं और 5GHz की पीक क्लॉक स्पीड देते हैं। इन फोन्स में नया Adreno GPU, 16GB तक LPDDR5x रैम और 1TB तक UFS 4.1 ऑनबोर्ड स्टोरेज भी मिलती है।

कैमरा सेटअप की बात करें तो, Xiaomi 18 Pro और Xiaomi 18 Pro Max में ट्रिपल रियर कैमरा सिस्टम दिया गया है। इसमें ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन (OIS) के साथ 200-मेगापिक्सल (f/1.67) का प्राइमरी कैमरा, OIS के साथ 200-मेगापिक्सल (f/2.4) का पेरिस्कोप टेलीफोटो कैमरा और 102-डिग्री फील्ड ऑफ व्यू वाला 50-मेगापिक्सल (f/2.4) का अल्ट्रावाइड कैमरा शामिल है। दोनों स्मार्टफोन्स 8K/30 fps तक वीडियो रिकॉर्ड करने में कैपेबल हैं। दोनों हैंडसेट्स में सेल्फी और वीडियो कॉल्स के लिए 50-मेगापिक्सल का फ्रंट-फेसिंग कैमरा भी मिलता है।