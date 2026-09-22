दुनिया का पहला 200MP के तीन कैमरे वाला फोन लॉन्च, DSLR से भी तगड़ी होगी पिक्चर क्वालिटी

टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। ओप्पो ने अपनी फ्लैगशिप Oppo Find X10 सीरीज लॉन्च कर दी है। इस सीरीज के तहत कंपनी ने तीन मॉडल - Oppo Find X10, Oppo Find X10 E, और Oppo Find X10 Pro Max लॉन्च किए हैं। इनमें से Find X10 Pro Max को लेटेस्ट MediaTek Dimensity 9600 Pro चिपसेट और स्टेंडर्ड Find X10 को MediaTek Dimensity 9600M SoC के साथ लॉन्च किया गया है।

Oppo Find X10, Find X10 E, Find X10 Pro Max की कीमत Oppo Find X10 के बेस वेरिएंट को 12GB रैम और 256GB स्टोरेज के साथ CNY 5,499 (करीब 78,000 रुपये) की कीमत में लॉन्च किया गया है। इसके साथ ही अन्य वेरिएंट्स 12GB + 512GB, 16GB + 512GB, और 16GB + 1TB की कीमत क्रमश: CNY 5,999 (करीब 86,000 रुपये), CNY 6,499 (करीब 93,000 रुपये), और CNY 7,499 (करीब 1,07,000 रुपये) है।

Oppo Find X10 E को दो वेरिएंट्स में लॉन्च किया है। पहला 12GB रैम और 256GB स्टोरेज के साथ CNY 4,999 (करीब 71,000 रुपये) और दूसरा वेरिएंट्स 16GB रैम और 512GB स्टोरेज के साथ CNY 5,499 (करीब 78,000 रुपये) में लॉन्च किया गया है।

Oppo Find X10 Pro Max स्मार्टफोन को चार वेरिएंट में लॉन्च किया है। इनमें पहला 12GB + 256GB के साथ आता है, जिसकी कीमत CNY 6,799 (करीब 97,000 रुपये) है। अन्य वेरिएंट्स की बात करें तो फोन को 12GB + 512GB, 16GB + 512GB और 16GB+1TB रैम और स्टोरेज के ऑप्शन में उपलब्ध हैं, जिनकी कीमत क्रमश: CNY 7,499 (करीब 1,07,000 रुपये), CNY 7,999 (करीब 1,14,000 रुपये) और CNY 8,999 (करीब 1,28,000 रुपये) है।

Oppo के नए स्मार्टफोन चीन में 24 सितंबर से बिक्री के लिए उपलब्ध होंगे। Oppo Find X10 को Light Titanium, Ice Blue, और Qingcheng कलर ऑप्शन में खरीदा जा सकता है। इसके साथ ही Find X10 E को Light Titanium और Ice Blue कलर और Oppo Find X10 Pro Max को Light Titanium, Moon White, और Warm Orange कलर में खरीदा जा सकता है।

Oppo Find X10 Pro Max की स्पेसिफिकेशन्स Oppo Find X10 Pro Max स्मार्टफोन में 6.78-इंच का फुल-HD+ (1,272 x 2,772 pixels) AMOLED डिस्प्ले के साथ लॉन्च किया गया है, जिसका रिफ्रेश रेट 144Hz तक, पीक ब्राइटनेस 2,000 nits तक है। इस फोन की डिस्प्ले का स्क्रीन टू बॉडी रेश्यो 95.5 प्रसेंट और टच सैंपलिंग रेट 288Hz तक का है। यह फोन IP66 + IP68 + IP69 रेटिंग के साथ आता है।

Oppo Find X10 Pro Maxस्मार्टफोन को कंपनी फ्लैगशिप 2nm ऑक्टा-कोर MediaTek Dimensity 9600 Pro चिपसेट के साथ लॉन्च किया गया है, की पीक क्लॉक स्पीड 4.55GHz की है। यह फोन ARM Mali G2 Ultra GPU, 16GB तक की LPDDR5x RAM, और 1TB तक की UFS 4.1 स्टोरेज के साथ लॉन्च किया गया है। यह फोन Android 17-पर आधारित ColorOS 17 पर रन करता है।

फोटोग्राफी की बात करें तो Oppo Find X10 Pro Max में Hasselblad-ट्यून ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप दिया गया है। प्राइमरी कैमरा 200-मेगापिक्सल (f/1.5) का है, जो ऑप्टिकल इमेज स्टेबिलाइजेशन के साथ आाता है। इसके साथ ही फोन में 200 मेगापिक्सल का अल्ट्रावाइड कैमरा और 200 मेगापिक्सल का टेलीफोटो कैमरा दिया गया है। यह 3एक्स ऑप्टिकल जूम सपोर्ट करता है। ओप्पो के इस फोन में 50 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा दिया गया है।

Oppo Find X10 Pro Max स्मार्टफोन में 8,000mAh की बैटरी दी है, जो 80W वायर्ड और 50W वायरलैस चार्जिंग सपोर्ट करता है। फोन में 5G, 4G LTE, Wi-Fi 7, Bluetooth, USB Type-C पोर् के साथ लॉन्च किया गया है। इसके साथ ही फोन BeiDou, GPS, GLONASS, Galileo, QZSS, और NavIC का सपोर्ट भी दिया गया है। फोन में सिक्योरिटी के लिए इन-डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर दिया गया है।

Oppo Find X10 स्पेसिफिकेशन्स Oppo Find X10 स्मार्टफोन में 6.59-इंच का Full-HD+ (1,272 x 2,768 pixels) AMOLED डिस्प्ले दिया गया है। इसका रिफ्रेश रेट 144Hz तक, पीक ब्राइटनेस 2,000 nits तक और टच सैंपलिंग रेट 288Hz तक है। यह फोन ऑक्टा-कोर MediaTek Dimensity 9600M चिपसेट के साथ आता है। इसकी पीक क्लॉक स्पीड 4.21GHz की है। इसके साथ ही फोन में ARM Mali Drage MC12 GPU दिया गया है। इस फोन की RAM, स्टोरेज, फिंगरप्रिंट स्कैनर, ऑनबोर्ड सेंसर, कनेक्टिविटी ऑप्शन, बैटरी और चार्जिंग Oppo Find X10 Pro Max जैसी ही हैं। इस फोन का साइज 156.51 x 74.29 x 8.35mm और वजन करीब 216g है।

फोटोग्राफी की बात करें तो Oppo Find X10 में भी Hasselblad-ट्यून ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप दिया गया है। इसका प्राइमरी कैमरा 200-मेगापिक्सल (f/1.6) का है, जो ऑप्टिकल इमेज स्टेबिलाइजेशन सपोर्ट करता है। यइसके साथ ही फोन में 50-मेगापिक्सल (f/2.0) अल्ट्रावाइड कैमरा और 200-मेगापिक्सल (f/2.6) टेलीफोटो कैमरा दिया गया है, जो 2.8x तक ऑप्टिकल जूम और 120x डिजिटल जूम सपोर्ट करता है। इस फोन का फ्रंट कैमरा Pro Max मॉडल जैसा है।

Oppo Find X10 E स्पेसिफिकेशन्स The Oppo Find X10 E में 6.59-इंच का Full-HD+ (1,256 x 2,760 pixels) AMOLED डिस्प्ले दिया गया है। इसका रिफ्रेश रेट 120Hz, पिक्सल डेन्सिटी 460 ppi, टच सैंपलिंग रेट 240Hz और पीक ब्राइटनेस 1,800 निट्स तक है। Oppo Find X10 E को MediaTek Dimensity 9500s चिपसेट के साथ लॉन्च किया गया है। इस प्रोसेसर की पीक क्लॉक स्पीड 3.73GHz की है। यह फोन 16GB तक की LPDDR5x RAM, 512GB की UFS 4.1 ऑनबोर्ड स्टोरेज और Immortalis G925 MC12 GPU के साथ आता है। कनेक्टिविटी की बात करें तो यह फोन ऑनबोर्ड सेंसर और चार्जिंग Oppo Find X10 जैसी हैं। फोन में 7,025mAh की बैटरी मिलती है। इस फोन का साइज 156.98 x 73.93 x 7.99mm और वजन 203g ग्राम है।