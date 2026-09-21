Xiaomi के दो नए 5G फोन: 8,500 mAh बैटरी, 200MP Leica कैमरा और स्नैपड्रैगन प्रोसेसर  

टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। Xiaomi जल्द ही चीन में अपने नेक्स्ट GEN फ्लैगशिप स्मार्टफोन लॉन्च करने वाला है। कंपनी इन डिवाइस को Xiaomi 18 Pro और Xiaomi 18 Pro Max के नाम से 23 सितंबर को पेश करने वाली है। फोन में बेहतरीन कैमरा, लार्ज डिस्प्ले और बड़ी बैटरी देखने को मिल सकती है। खासकर Pro Max को एक अल्ट्रा-प्रीमियम फ्लैगशिप के तौर पर पेश किया जाएगा।

फोन में डुअल 200MP Leica कैमरा सेटअप और 8,500mAh की बैटरी देखने को मिलने वाली है। दोनों डिवाइस में कल लॉन्च होने वाली फ्लैगशिप स्नैपड्रैगन चिप्स देखने को मिलने वाली है। Xiaomi 18 Pro सीरीज की लॉन्च डिटेल्स Xiaomi ने पहले ही कन्फर्म कर दिया है कि Xiaomi 18 Pro सीरीज चीन में 23 सितंबर को शाम 7 बजे वहां के समय के अनुसार यानी भारतीय समय के अनुसार शाम 4:30 बजे लॉन्च होगी। हालांकि कंपनी ने अभी तक किसी भी मॉडल की कीमत का खुलासा नहीं किया है।

Xiaomi 18 Pro सीरीज के स्पेसिफिकेशन्स स्पेसिफिकेशन्स की बात करें तो Xiaomi 18 Pro और 18 Pro Max में डुअल 200MP Leica कैमरा सिस्टम देखने को मिलने वाला है, जिसमें 200MP का प्राइमरी कैमरा और 200MP का पेरिस्कोप टेलीफोटो कैमरा मिल सकता है।

सेंसर साइज, ऑप्टिकल जूम और वीडियो कपाबिलिटिस जैसी डिटेल्स अभी कन्फर्म नहीं हुई है। दोनों स्मार्टफोन में फ्लैगशिप स्नैपड्रैगन 2nm प्रोसेसर देखने को मिलने वाला है, हालांकि Xiaomi ने ऑफिशियल तौर पर चिपसेट के नाम का खुलासा नहीं किया है।