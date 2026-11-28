टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। अपनी मौजूदगी के 20 साल बाद, सोशल नेटवर्क X (जिसे पहले Twitter के नाम से जाना जाता था) ने आखिरकार टीनेजर्स के लिए पैरेंटल कंट्रोल जोड़ दिया है, जिससे पैरेंट्स और गार्जियन्स को ये मैनेज करने का तरीका मिल गया है कि उनके बच्चे प्लेटफॉर्म पर क्या देखते हैं और किसके साथ इंटरैक्ट करते हैं। लेकिन ज्यादातर प्लेटफॉर्म्स द्वारा ऐसे कंट्रोल्स लागू करने के तरीके से अलग, X ने इस सिस्टम में अपना खुद का ट्विस्ट देते हुए इस मामले में टीनएजर्स को भी अपनी बात रखने और जानकारी रखने का हक दिया है।

कंपनी ने कहा कि 13 से 17 साल के यूजर्स के अकाउंट्स डिफॉल्ट तौर पर 'प्रोटेक्टेड मोड' में सेट रहेंगे, जिसका मतलब है कि वे सेंसिटिव कंटेंट नहीं देख पाएंगे और उन्हें टारगेटेड ads नहीं दिखाए जाएंगे। हालांकि, X टीनएजर्स को अपने अकाउंट्स पर कुछ हद तक कंट्रोल बनाए रखने की इजाजत दे रहा है, जिससे वे देख सकेंगे कि उनके अकाउंट में क्या-क्या पाबंदियां लगाई गई हैं। पेरेंट्स और गार्जियन्स अपने टीनएजर्स के प्राइवेट मैसेज भी नहीं पढ़ पाएंगे, न ही उनकी सर्च या व्यूइंग हिस्ट्री देख पाएंगे और न ही अपने बच्चे की तरफ से कोई पोस्ट कर पाएंगे।

ये कंट्रोल्स पैरेंट्स को ये देखने की सुविधा देते हैं कि उनका बच्चा हर हफ्ते X पर कितना समय बिताता है, डेली टाइम लिमिट सेट करने देते हैं, नए फॉलोअर्स के लिए उनकी मंजूरी जरूरी बनाते हैं, फीड रिकमेंडेशंस और वीडियो को पहले से फॉलो किए गए अकाउंट्स तक सीमित करते हैं, खास शब्दों को फिल्टर करते हैं, सेंसिटिव मीडिया को बंद करते हैं, ये तय करते हैं कि उनके टीनएजर को कौन DM (डायरेक्ट मैसेज) भेज सकता है और ये देखने देते हैं कि वे किसको मैसेज कर रहे हैं।

ये कंट्रोल्स ऐसे समय में आए हैं जब कुछ महीने पहले ही प्लेटफॉर्म के AI चैटबॉट का इस्तेमाल बच्चों और महिलाओं की सेक्शुअलाइज्ड तस्वीरें बनाने में होने से रोकने के लिए पर्याप्त कंट्रोल्स न होने पर X की कड़ी आलोचना हुई थी। इस सोशल नेटवर्क पर लंबे समय से चाइल्ड सेक्शुअल एब्यूज मटेरियल, गलत जानकारी, AI बॉट्स की भरमार रही है और ये यूजर्स को खुले तौर पर पोर्न पोस्ट करने की इजाजत देता है।

X आमतौर पर टीनएजर्स को ध्यान में रखकर बनाया गया प्लेटफॉर्म नहीं रहा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वे इसका इस्तेमाल नहीं करते। 2024 की एक स्टडी में पाया गया कि लगभग एक-तिहाई Gen Alpha बच्चों के पास X अकाउंट है। प्लेटफॉर्म खुद यूजर्स की उम्र कम से कम 13 साल होने की मांग करता है, हालांकि प्लेटफॉर्म पर मौजूद कंटेंट के हिसाब से यह कोई बहुत बड़ा पैमाना नहीं है।