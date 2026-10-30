भारत में जल्द होने जा रहा है ये नया 5G स्मार्टफोन, 20 हजार रुपये से कम हो सकती है कीमत

टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। Wobble Speed 5G भारत में जल्द ही लॉन्च होगा, टेक फर्म ने गुरुवार को इसका एलान किया है। आने वाला ये मॉडल कंपनी का दूसरा स्मार्टफोन होगा, जो पिछले साल नवंबर में पेश किए गए Wobble One 5G के लाइनअप में शामिल होगा। लॉन्च कन्फर्मेशन के साथ ही स्मार्टफोन मेकर ने हैंडसेट के डिजाइन और प्राइस रेंज का भी खुलासा कर दिया है। Wobble Speed 5G को पिछले साल के मॉडल से नीचे रखा जाएगा, यानी ये एक ज्यादा अफोर्डेबल ऑप्शन के तौर पर आएगा। इसमें रीडिजाइन्ड सर्कुलर रियर कैमरा मॉड्यूल दिया जाएगा। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि Wobble One 5G में स्क्वायर-शेप्ड रियर कैमरा आईलैंड मिलता है, जिसमें ट्रिपल कैमरा सिस्टम आता है।

Wobble Speed 5G भारत में जल्द होगा लॉन्च एक प्रेस रिलीज में स्मार्टफोन मेकर ने बताया कि वह जल्द ही भारत में Wobble Speed 5G लॉन्च करेगा। ये हैंडसेट 20,000 रुपये के प्राइस सेगमेंट के तहत पेश किया जाएगा। इस हैंडसेट की देश में बिक्री कम से कम एक रेड शेड में होने की पुष्टि हो चुकी है। कंपनी ने Wobble Speed 5G का डिजाइन भी रिवील किया है। फोन में एक फ्लैट रियर पैनल मिलेगा। इसमें सर्कुलर कैमरा मॉड्यूल होगा, जिसमें डुअल रियर कैमरा सेटअप दिया जाएगा। इस कैमरा डेको में एक LED फ्लैश भी मौजूद रहेगा।

Wobble Speed 5G के राइट साइड पावर बटन दिया जाएगा। वॉल्यूम कंट्रोल बटन भी पावर बटन के ठीक ऊपर नजर आ रहे हैं। वहीं इसका लेफ्ट साइड पूरी तरह क्लीन हो सकता है। चार्जिंग और डेटा ट्रांसफर के लिए Wobble Speed 5G के निचले हिस्से में USB Type-C पोर्ट मिल सकता है। बाकी डिटेल्स- जैसे इसके स्पेसिफिकेशन्स, फीचर्स, उपलब्धता और लॉन्च डेट का खुलासा होना अभी बाकी है।

जल्द डेब्यू करने जा रहा Wobble Speed 5G ब्रांड के पहले फोन Wobble One 5G के साथ जुड़ेगा। ये हैंडसेट भारत में 19 नवंबर 2025 को 8GB रैम और 128GB स्टोरेज वाले बेस वेरिएंट के लिए 22,000 रुपये की शुरुआती कीमत पर लॉन्च हुआ था। ये फोन 8GB+256GB और 12GB+256GB रैम और स्टोरेज कॉन्फिगरेशन में भी आता है।