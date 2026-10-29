Apple का पहला टचस्क्रीन वाला लैपटॉप, MacBook Pro भारत में लॉन्च; PROLED XDR डिस्प्ले से है लैस

टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। MacBook Pro with PROLED XDR display बुधवार को कंपनी के 'Pro and Tell' इवेंट के दौरान भारत में लॉन्च कर दिया गया। ये नया मॉडल OLED डिस्प्ले के साथ Apple के पहले लैपटॉप के तौर पर आया है। इसके साथ ही यह क्यूपर्टिनो की टेक दिग्गज कंपनी की टचस्क्रीन लैपटॉप मार्केट में ऑफिशियल एंट्री भी मानी जा रही है। लेटेस्ट MacBook Pro मॉडल को दो बड़े कॉन्फिगरेशन में पेश किया गया है, जिसमें Apple की M5 Pro और M5 Max चिप्स मिलती हैं। ये लैपटॉप 14-इंच और 16-इंच डिस्प्ले साइज में आता है। इसमें iPad Pro मॉडल्स जैसी Tandem OLED डिस्प्ले दी गई है। PROLED XDR वाला ये नया MacBook Pro मल्टी-टच जेस्चर्स को भी सपोर्ट करता है। इसमें 100Wh तक की बड़ी बैटरी दी गई है।

MacBook Pro with PROLED XDR Display की भारत में कीमत और उपलब्धता भारत में PROLED XDR डिस्प्ले वाले MacBook Pro की शुरुआती कीमत M5 Pro चिप वाले बेस 14-इंच मॉडल के लिए 3,49,900 रुपये रखी गई है। वहीं, इसी Apple Silicon वाले 16-इंच डिस्प्ले मॉडल की शुरुआती कीमत 4,09,900 रुपये होगी। एजुकेशन सेविंग्स के साथ ये दोनों मॉडल्स क्रमशः 3,31,900 रुपये और 3,85,900 रुपये में उपलब्ध होंगे।

दूसरी तरफ, PROLED XDR डिस्प्ले वाले MacBook Pro के हायर-एंड M5 Max चिप कॉन्फिगरेशन की कीमत 14-इंच डिस्प्ले साइज के लिए 5,49,900 रुपये से शुरू होती है। सबसे टॉप-ऑफ-द-लाइन मॉडल, जिसमें 16-इंच टचस्क्रीन और M5 Max चिप मिलती है, उसकी कीमत 5,89,900 रुपये तय की गई है। हालांकि, एलिजिबल बायर्स एजुकेशन सेविंग्स के साथ इन दोनों मॉडल्स को क्रमशः 5,12,900 रुपये और 5,52,900 रुपये में खरीद सकते हैं।

टचस्क्रीन के साथ आने वाला Apple का ये पहला MacBook Pro मॉडल भारत में 9 नवंबर से Apple India के ऑनलाइन स्टोर के जरिए बिक्री के लिए उपलब्ध होगा। ये नया लैपटॉप सिल्वर और स्पेस ब्लैक कलर ऑप्शन्स में पेश किया गया है।

MacBook Pro with PROLED XDR Display के स्पेसिफिकेशन्स और फीचर्स टचस्क्रीन वाला Apple का ये पहला MacBook Pro लेटेस्ट macOS 27 Golden Gate ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ आता है। इसमें 16.3-इंच तक की टैंडम OLED डिस्प्ले मिलती है, जो 3,472 x 2,266 पिक्सल नेटिव रेजोल्यूशन, 254 ppi पिक्सल डेंसिटी, 2,000 निट्स तक की पीक ब्राइटनेस, 1 बिलियन कलर्स, P3 और Adobe RGB वाइड कलर गैमट, ट्रू टोन टेक्नोलॉजी, 10Hz से 120Hz तक अडैप्टिव रिफ्रेश रेट वाली ProMotion टेक्नोलॉजी और मल्टी-टच जेस्चर सपोर्ट के साथ आती है।

इसके अलावा, PROLED XDR डिस्प्ले वाले इस नए MacBook Pro में Dynamic Island फीचर भी दिया गया है, जिसे सबसे पहले सितंबर 2022 में iPhone 14 Pro और iPhone 14 Pro Max के साथ पेश किया गया था। स्क्रीन पर एक एंटी-रिफ्लेक्टिव कोटिंग, फिंगरप्रिंट-रेसिस्टेंट ओलेओफोबिक कोटिंग और ऑप्शनल नैनो-टेक्सचर ग्लास का ऑप्शन भी मिलता है। लैपटॉप में वही बैकलिट मैजिक कीबोर्ड दिया गया है जो बाकी MacBook Pro मॉडल्स में देखा जाता है। इसमें सेंटर स्टेज सपोर्ट वाला 12-मेगापिक्सल का वेबकैम भी शामिल है।

नया MacBook Pro Apple के 3nm प्रोसेस पर बने M5 Pro और M5 Max चिपसेट्स के साथ आता है। इन SoCs में 18-कोर CPU दिया गया है, जिसमें 12 परफॉर्मेंस कोर और छह हाई-परफॉर्मेंस 'Super Cores' शामिल हैं। कंपनी का दावा है कि ये 'Super Cores' बेहतर सिंगल-थ्रेडेड परफॉर्मेंस देते हैं, जबकि परफॉर्मेंस कोर बेहतर एफिशिएंसी और मल्टीथ्रेडेड परफॉर्मेंस ऑफर करते हैं। पुराने M4 Pro और M4 Max की तुलना में नए M5 Pro और M5 Max चिप्स को लेकर दावा है कि ये AI के लिए 4 गुना से ज्यादा पीक GPU कंप्यूट देते हैं।

कनेक्टिविटी के लिए ये लैपटॉप Apple की N1 नेटवर्किंग चिप से लैस है, जो Wi-Fi 7, Bluetooth 6 और थ्रेड नेटवर्किंग टेक्नोलॉजी को सपोर्ट करती है। इसमें फोर्स-कैंसलिंग वूफर्स और स्पैटियल ऑडियो सपोर्ट वाला छह हाई-फिडेलिटी स्पीकर्स का सेटअप मिलता है। पोर्ट्स की बात करें तो इसमें एक SDXC कार्ड स्लॉट, एक HDMI पोर्ट, एक 3.5mm ऑडियो जैक, एक MagSafe 3 पोर्ट और तीन Thunderbolt 5 पोर्ट्स दिए गए हैं।

PROLED XDR डिस्प्ले वाला M5 Pro मॉडल तीन एक्सटर्नल डिस्प्ले तक सपोर्ट करता है, जबकि M5 Max मॉडल चार एक्सटर्नल डिस्प्ले को सपोर्ट कर सकता है। 16.3-इंच डिस्प्ले वाले M5 Pro मॉडल में 100Wh की बैटरी दी गई है, जिसे लेकर 24 घंटे तक के वीडियो स्ट्रीमिंग बैकअप का दावा है और ये 140W फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है।