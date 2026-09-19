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iPhone यूजर्स के लिए WhatsApp ने जारी किया इन-चैट सर्च शॉर्टकट, चैट्स और चैनल्स में मैसेज ढूंढना होगा आसान: रिपोर्ट

By Saket Singh Baghel Edited By: Saket Singh Baghel
Published: Sat, 19 Sep 2026 10:00 AM (IST)

WhatsApp ने iOS यूजर्स के लिए चैट्स और चैनल्स में एक नया Search Shortcut रोलआउट करना शुरू किया है। ये जानकारी एक रिपोर्ट के हवाले से मिली है।

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टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। WhatsApp कथित तौर पर iOS पर चैट्स और चैनल्स के लिए एक नया सर्च शॉर्टकट रोलआउट कर रहा है, जिससे यूजर्स के लिए कन्वर्सेशन इंफो स्क्रीन पर जाए बिना खास मैसेजेस को ढूंढना आसान हो जाएगा। ये शॉर्टकट तब नेविगेशन बार के नीचे दिखाई देता है जब यूज र्स किसी चैट में ऊपर की तरफ स्क्रॉल करते हैं, जिससे उन्हें मौजूदा सर्च इंटरफेस का सीधा एक्सेस मिल जाता है। इसके चैनल्स में भी काम करने की उम्मीद है, जहां पुराने अपडेट्स ढूंढने के लिए पिछली पोस्ट्स को मैनुअली स्क्रॉल करना पड़ता था। ये फीचर फिलहाल कुछ यूजर्स के लिए उपलब्ध है और आने वाले हफ्तों में और ज्यादा अकाउंट्स तक पहुंच सकता है।

WhatsApp iOS पर चैट्स और चैनल्स में ला सकता है डायरेक्ट सर्च

WhatsApp फीचर ट्रैकर WABetaInfo ने इस शॉर्टकट को WhatsApp Messenger for iOS वर्जन 26.36.74 में देखा है, जो App Store पर उपलब्ध है। ये फीचर अभी हर iOS यूजर के लिए उपलब्ध नहीं है और WhatsApp ने ये अनाउंस नहीं किया है कि इसे बड़े पैमाने पर कब रोलआउट किया जाएगा। ये शॉर्टकट फिलहाल यूजर्स तक धीरे-धीरे पहुंच रहा है, इसलिए सभी सपोर्टेड डिवाइसेस पर उपलब्ध होने में थोड़ा समय लग सकता है।

रिपोर्ट्स के मुताबिक, ये नया कंट्रोल तब नेविगेशन बार के नीचे दिखाई देता है जब यूजर्स चैट में ऊपर की तरफ स्क्रॉल करते हैं। इस पर टैप करते ही यूजर्स सीधे सर्च मोड में पहुंच सकते हैं, जहां वे कोई कीवर्ड डालकर काम का मैसेज खोज सकते हैं। ये शॉर्टकट चैनल्स में भी काम करने की बात कही गई है, जिससे यूजर्स चैनल इंफो पेज खोले बिना ही पुराने अपडेट्स को सर्च कर सकेंगे।

फीचर ट्रैकर ने शुरुआत में अगस्त में इस सर्च शॉर्टकट के डेवलपमेंट की जानकारी दी थी। उस समय WhatsApp इस बटन को चैट के बॉटम में टेस्ट कर रहा था। इसके लेटेस्ट वर्जन में इसे कथित तौर पर टॉप पर रखा गया है और जब यूजर्स वापस लेटेस्ट मैसेज की तरफ स्क्रॉल करते हैं तो ये बटन गायब हो जाता है।

ये बदलाव मौजूदा सर्च प्रोसेस से कुछ स्टेप्स को कम कर सकता है। यूजर्स को अभी किसी चैट के अंदर मैसेज ढूंढने के लिए पहले चैट इंफो स्क्रीन खोलनी पड़ती है और फिर सर्च ऑप्शन चुनना पड़ता है। इस नए शॉर्टकट की मदद से सर्च अब सीधे चैट इंटरफेस से ही शुरू की जा सकेगी।

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