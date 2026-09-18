6,000mAh और 50MP कैमरा वाला नया फोन भारत में लॉन्च, कीमत 13,999; 120Hz डिस्प्ले भी

टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। Lava ने अपने Bold स्मार्टफोन लाइनअप में लेटेस्ट एडिशन के तौर पर भारत में Bold N4 Pro 5G लॉन्च कर दिया है। ये हैंडसेट Lava Bold N4 Lite के बाद आया है, जिसे इस साल अगस्त में देश में लॉन्च किया गया था और ये बड़ी बैटरी, 5G कनेक्टिविटी और अपग्रेडेड हार्डवेयर लेकर आता है। Bold N4 Pro 5G में 6.75-इंच का HD+ डिस्प्ले, Unisoc T8200 चिपसेट, वर्चुअल रैम सपोर्ट के साथ 6GB रैम और 6,000mAh की बैटरी दी गई है। इसमें 50-मेगापिक्सल का AI रियर कैमरा और IP64 रेटिंग भी दी गई है।

Lava Bold N4 Pro 5G की भारत में कीमत और उपलब्धता Lava Bold N4 Pro 5G के सिंगल 6GB + 128GB वेरिएंट की भारत में सभी ऑफर्स मिलाकर स्पेशल लॉन्च कीमत 13,999 रुपये रखी गई है। ये Amazon पर 26 सितंबर को दोपहर 12:00 बजे से सेल के लिए उपलब्ध होगा। इसे Monaco Blue और Opulent Lilac कलर ऑप्शन्स में खरीदा जा सकेगा।

Amazon लिस्टिंग में फिलहाल फोन के कुछ ही स्पेसिफिकेशन्स सामने आए हैं, बाकी डिटेल्स सेल शुरू होने से पहले सामने आने की उम्मीद है। Lava इस Bold N4 Pro 5G के साथ अपनी 'फ्री सर्विस एट होम' सर्विस भी ऑफर कर रही है, जिससे पूरे भारत में घर बैठे आफ्टर-सेल्स सपोर्ट मिलेगा। Lava Bold N4 Pro 5G के फीचर्स और स्पेसिफिकेशन्स Lava Bold N4 Pro 5G में 120Hz रिफ्रेश रेट वाला 6.75-इंच का HD+ डिस्प्ले दिया गया है। ये हैंडसेट Unisoc T8200 5G चिपसेट से पावर्ड है और इसमें 6GB रैम, एडिशनल 6GB वर्चुअल रैम का सपोर्ट और 128GB की ऑनबोर्ड स्टोरेज दी गई है। फोन आउट-ऑफ-द-बॉक्स Android 16 पर चलता है और इसके बारे में क्लीन सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस देने का दावा किया गया है।

कैमरा सेटअप की बात करें तो Lava Bold N4 Pro 5G में AI-सपोर्टेड 50-मेगापिक्सल का डुअल रियर कैमरा सिस्टम दिया गया है। हैंडसेट में 6,000mAh की बड़ी बैटरी भी मिलती है, हालांकि इसके चार्जिंग सपोर्ट की डिटेल्स अभी रिवील नहीं की गई हैं। डस्ट और वाटर रेजिस्टेंस के लिए इसे IP64 रेटिंग मिली है।