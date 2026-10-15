WhatsApp पर आया एक और कमाल का फीचर, बिना अकाउंट वाले लोगों को होगा सीधा फायदा 

टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। पिछले कुछ वक्त से WhatsApp अपने करोड़ों यूजर्स के लिए एक के बाद एक जबरदस्त फीचर्स रोल आउट कर रहा है। इसी बीच अब कंपनी ने कॉलिंग को आसान बनाने के लिए नया गेस्ट कॉलिंग फीचर रोल आउट किया है। इस फीचर की मदद से अब वो लोग भी ऑडियो और वीडियो कॉल में जुड़ पाएंगे, जिनका WhatsApp पर अकाउंट नहीं है।

जी हां, इसके लिए अब यूजर्स को सिर्फ कॉल लिंक बनाकर संबंधित शख्स के साथ शेयर करना होगा। खास बात ये है कि गेस्ट कॉल फीचर भी एंड-टू-एंड एन्क्रिप्शन से सुरक्षित रहेगा। चलिए इसके बारे में विस्तार से जानते हैं...

फ्री में होगी ऑडियो और वीडियो कॉल WhatsApp के इस नए फीचर की मदद से अब यूजर्स वन-टू-वन और ग्रुप कॉल में बिना अकाउंट वाले लोगों को भी ऐड कर पाएंगे। एक कॉल में गेस्ट सहित मैक्सिमम 32 लोग शामिल हो सकते हैं। कंपनी का कहना है कि ये कॉल फ्री होंगी और इनमें टाइम की कोई लिमिट नहीं होगी।