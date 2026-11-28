टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। इंटरनेशनल ट्रैवल के दौरान यूजर्स को कनेक्टेड रहने में मदद करने के लिए WhatsApp एक नया फीचर डेवलप कर रहा है। प्लेटफॉर्म के मुताबिक, वह जल्द ही ऐसे प्लान्स पेश करेगा जिससे यूजर्स सीधे मैसेजिंग एप के जरिए डेटा eSIM खरीद और इंस्टॉल कर सकेंगे। WhatsApp का कहना है कि इस फीचर का मकसद दूसरे देश में लैंड करने के बाद मोबाइल डेटा एक्सेस करना आसान बनाना है, ताकि यूजर्स को एयरपोर्ट पर लोकल SIM कार्ड न खरीदना पड़े या पब्लिक Wi-Fi पर निर्भर न रहना पड़े। डेवलपमेंट स्टेज में मौजूद ये फीचर यात्रियों को महंगे इंटरनेशनल रोमिंग चार्ज से बचने में भी मदद कर सकता है और साथ ही वे अपने मौजूदा फोन नंबर के साथ ही WhatsApp का इस्तेमाल जारी रख सकेंगे।

एप के अंदर ही ट्रैवल eSIM खरीदने और इंस्टॉल करने की सुविधा देगा WhatsApp एक ब्लॉग पोस्ट में WhatsApp ने कहा कि वह इंटरनेशनल ट्रैवल के दौरान डेटा eSIM खरीदने और इंस्टॉल करने के लिए एक इन-एप ऑप्शन पेश करने के लिए eSIM प्रोवाइडर्स और टेलीकॉम ऑपरेटर्स के साथ काम कर रहा है। दावा किया गया है कि इस प्रोसेस में केवल कुछ ही टैप्स लगेंगे।

What if WhatsApp could work anywhere you go in the world without any struggle. Starting our early explorations around eSIMs so that you can continue sending those stickers without any interruptions. WAnderlust. Inviting partners everywhere to join us in this important mission. — Kunal Shah (@kunalb11) November 26, 2026 ये फीचर कई eSIM प्रोवाइडर्स और टेलीकॉम ऑपरेटर्स के साथ पार्टनरशिप में डेवलप किया जा रहा है, जिनमें भारत में Jio और दूसरे देशों में Smart Axiata, Smart Communications और Verizon शामिल हैं। WhatsApp ने अभी तक कीमत, उपलब्ध डेटा प्लान्स या उन देशों के बारे में डिटेल्स शेयर नहीं की हैं जहां ये सर्विस शुरुआत में ऑफर की जाएगी। WhatsApp जल्द ही चुनिंदा देशों में इस फीचर को रोल आउट करना शुरू करेगा और उपलब्ध होने पर एलिजिबल यूजर्स इसे सीधे एप के अंदर एक्सेस कर सकेंगे।

कंपनी ने बताया कि यात्री अक्सर बोर्डिंग पास शेयर करने, एयरपोर्ट पिकअप कोऑर्डिनेट करने और फैमिली मेंबर्स को अपनी यात्रा के बारे में अपडेट देने के लिए इस मैसेजिंग प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करते हैं। लैंड करने के तुरंत बाद मोबाइल डेटा का एक्सेस मिलने से ये बातचीत और आसान हो सकती है, खासकर उन लोगों के लिए जो एयरपोर्ट Wi-Fi पर निर्भर नहीं रहना चाहते या फिजिकल SIM कार्ड नहीं खरीदना चाहते।

कंपनी का ये भी कहना है कि ट्रैवल eSIM इंस्टॉल करने के बाद भी यूजर्स अपने मौजूदा फोन नंबर के साथ ही WhatsApp का इस्तेमाल जारी रख सकेंगे। एप के जरिए जुड़े रहने के लिए यात्रियों को अपने WhatsApp अकाउंट से जुड़ा नंबर बदलने की जरूरत नहीं होगी।

WhatsApp के हेड कुणाल शाह ने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर एक पोस्ट में कंपनी द्वारा eSIM सर्विसेज की शुरुआती तैयारियों का संकेत दिया। उन्होंने इस पहल को दुनिया भर में बिना किसी रुकावट के WhatsApp इस्तेमाल करने में लोगों की मदद करने का एक तरीका बताया और eSIM पार्टनर्स को इस प्रयास में शामिल होने के लिए इनवाइट किया।