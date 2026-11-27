टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। Vivo को लेकर खबर है कि कंपनी वाइड स्क्रीन स्मार्टफोन पर काम कर रही है। यह फोन कैमरा फोकस डिवाइस होगा। डिजिटल चैट स्टेशन ने वीवो के अपकमिंग स्मार्टफोन प्रोजेक्ट के बारे में जानकारी शेयर की है। यह फोन कंपनी X या S सीरीज के तहत लॉन्च किया जाएगा। वीवो के इस फोन में वाइड डिस्प्ले मिलेगी। लेकिन, यह फोन फोल्डेबल नहीं होगा। कंपनी इस फोन को 2027 तक लॉन्च कर सकती है, जिसमें 6.5 इंच डिस्प्ले दी जा सकती है।

Vivo का वाइड स्क्रीन स्मार्टफोन वीवो के अपकमिंग फोन को लेकर कहा जा रहा है कि यह फोटोग्राफी, कंटेट क्रिएशन और व्यूइंग के लिए लाया जाएगा। इस फोन का आस्पेक्ट रेश्यो 16:9 का होगा। 91Mobiles ने टिपस्टर Digital Chat Station के हवाले से अपनी रिपोर्ट में बताया है कि यह फोन फ्लैगशिप लेवल स्पेसिफिकेशन्स के साथ आएगा। इसके साथ बताया जा रहा है कि फोन में टॉप एंड कैमरा स्पेक्स दिये जा सकते हैं, जिन्हें कंपनी आमतौर पर अपनी फ्लैगशिप स्मार्टफोन सीरीज में ऑफर करती है।

कंपनी के लिटेस्ट Vivo X500 Pro Max में 200MP ZEISS टेलीफोटो कैमरा मिलता है, जो 400mm-टेलीफोटो एक्सटेंडर को सपोर्ट करता है। वाइड स्क्रीन स्मार्टफोन में कैमरा सेटअप कैसे काम करेगा इसे लेकर फिलहाल कुछ भी जानकारी सामने नहीं आई है।