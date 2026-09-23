ZEISS कैमरा वाले Vivo के नए फोन, ग्लोबल मार्केट में 27 अक्टूबर को लेंगे एंट्री

टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। कंपनी की अगली पीढ़ी की फ्लैगशिप हैंडसेट लाइनअप के तौर पर Vivo X500 सीरीज को 21 सितंबर को चीन में लॉन्च किया गया था। अब, इस टेक कंपनी ने कन्फर्म किया है कि Vivo X500 सीरीज अगले महीने चुनिंदा ग्लोबल मार्केट्स में लॉन्च की जाएगी। ये फोन ZEISS कैमरा के साथ आते हैं। इस लाइनअप के डेब्यू के लिए एक डेडिकेटेड माइक्रोसाइट लाइव कर दी गई है, जिससे ये भी पता चलता है कि ये हैंडसेट्स नवंबर में ग्लोबली बिक्री के लिए उपलब्ध होंगे। इसके अलावा, एक सर्टिफिकेशन डेटाबेस पर Vivo X500, Vivo X500 Pro और Vivo X500 Pro Max को लिस्ट किया गया है, जहां से इनकी बैटरी कैपेसिटी का खुलासा हुआ है। चीन में, Vivo X500 Pro सीरीज MediaTek Dimensity 9600 Pro चिपसेट के साथ आती है।

Vivo X500 सीरीज 27 अक्टूबर को ग्लोबली लॉन्च होने के लिए तैयार Vivo ऑस्ट्रिया वेबसाइट पर मौजूद एक डेडिकेटेड माइक्रोसाइट से कन्फर्म होता है कि Vivo X500 सीरीज 27 अक्टूबर को शाम 4 बजे CET (रात 8:30 बजे IST) पर यूरोपीय यूनियन (EU) में लॉन्च की जाएगी। Vivo X500, Vivo X500 Pro और Vivo X500 Pro Max इस रीजन में अपने लॉन्च के दिन ही प्री-ऑर्डर के लिए उपलब्ध हो जाएंगे। वहीं, ये फोन्स 5 नवंबर को EU में बिक्री के लिए आएंगे।

इसके अलावा, Vivo X500 Pro Max, Vivo X500 Pro और Vivo X500 को यूरोपियन प्रोडक्ट रजिस्ट्री फॉर एनर्जी लेबलिंग (EPREL) डेटाबेस पर क्रमशः मॉडल नंबर V2610, V2621 और V2622 के साथ लिस्ट किया गया है। Vivo X500 Pro Max को 6,570mAh बैटरी के साथ लिस्ट किया गया है, जिसे 6,800mAh बैटरी के तौर पर प्रमोट किया जा सकता है।

वहीं, Vivo X500 Pro 6,305mAh बैटरी के साथ नजर आया है, जिसे 6,500mAh कैपेसिटी के तौर पर पेश किए जाने की उम्मीद है। आखिर में, स्टैंडर्ड Vivo X500 मॉडल को EPREL डेटाबेस पर 5,180mAh बैटरी के साथ देखा गया है, जिसे 5,300mAh बैटरी के तौर पर दिखाया जा सकता है। हालांकि, कंपनी ने अभी तक स्पेसिफिकेशन्स और फीचर्स की पुष्टि नहीं की है।

अगर ये सच साबित होता है, तो Vivo X500 सीरीज के हैंडसेट्स में चीनी मॉडल्स की तुलना में EU में काफी छोटी बैटरी मिलेगी। चीन में, Vivo X500 90W वायर्ड और 40W वायरलेस फास्ट चार्जिंग सपोर्ट वाली 7,500mAh की बैटरी से लैस है। वहीं, चीनी Vivo X500 Pro और Vivo X500 Pro Max में क्रमशः 6,510mAh और 8,000mAh की बैटरीज मिलती हैं।