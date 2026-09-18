Vivo के तीन नए 5G फोन, 21 सितंबर को होंगे लॉन्च; मिलेगा MediaTek का ये पावरफुल प्रोसेसर

टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। MediaTek ने इस हफ्ते की शुरुआत में अपना Dimensity 9600 Pro चिपसेट पेश किया। ये कंपनी का पहला 2nm चिपसेट है और इसमें 4.55GHz की क्लॉक स्पीड मिलती है। इस अनाउंसमेंट के तुरंत बाद अब Vivo ने कन्फर्म कर दिया है कि अपकमिंग Vivo X500 Pro सीरीज MediaTek के नए Dimensity 9600 Pro चिपसेट के साथ आने वाले पहले स्मार्टफोन्स होंगे। ब्रांड ने Vivo X500 Pro सीरीज की इमेजिंग और AI कैपेबिलिटीज को भी टीज किया है। इसके साथ ही Oppo भी अगले हफ्ते इसी फ्लैगशिप प्रोसेसर के साथ Find X10 Pro Max पेश करेगा।

Vivo X500 Pro सीरीज की चिपसेट डिटेल्स हुईं रिवील Weibo पोस्ट्स के जरिए Vivo ने खुलासा किया कि Vivo X500 Pro और X500 Pro Max, MediaTek के नए Dimensity 9600 Pro चिपसेट के साथ आने वाले पहले स्मार्टफोन्स में से होंगे। ये दोनों स्मार्टफोन्स स्टैंडर्ड Vivo X500 के साथ 21 सितंबर को लॉन्च होने वाले हैं। स्टैंडर्ड मॉडल में Dimensity 9600M चिपसेट मिलने की उम्मीद है।

Vivo X500 Pro सीरीज को 10-बिट Log के साथ 4K वीडियो रिकॉर्डिंग 120fps पर सपोर्ट करने के लिए टीज किया गया है। इन दोनों फोन्स में एक डेडिकेटेड इमेजिंग NPU 2.0 मिलेगा, जिसके बारे में दावा किया गया है कि ये 60fps तक ऑटोफोकस परफॉर्मेंस देगा। इसके अलावा, हैंडसेट्स में एक सेल्फ-डेवलप्ड इमेजिंग चिप भी होगी जिसे 4K Dolby Vision पोर्ट्रेट वीडियो रिकॉर्डिंग को इनेबल करने के लिए डिजाइन किया गया है।

Dimensity 9600 Pro से पावर्ड Vivo X500 Pro सीरीज में Demura 2.0 और 2K 10-बिट Log हार्डवेयर सपोर्ट समेत एडवांस्ड डिस्प्ले टेक्नोलॉजीज मिलना कन्फर्म है। ये फोन्स OriginOS 7 के साथ आएंगे। MediaTek Dimensity 9600 Pro को 2nm प्रोसेस पर बनाया गया है और इसे मीडियाटेक के लेटेस्ट फ्लैगशिप स्मार्टफोन प्रोसेसर के तौर पर पेश किया गया है। इस ऑक्टा-कोर मोबाइल प्लेटफॉर्म में 3.10GHz पर क्लॉक किए गए तीन एफिशिएंसी कोर, 4.35GHz पर क्लॉक किए गए तीन परफॉर्मेंस कोर और 4.55GHz पर क्लॉक किए गए दो प्राइम कोर शामिल हैं।