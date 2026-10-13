Vivo के नए फोल्डेबल 5G फोन की सेल शुरू: 8.02 इंच 2K+ डिस्प्ले, 200MP कैमरा और MediaTek प्रोसेसर

टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। वीवो ने हाल ही में अपने तीन नए फोन लॉन्च किए हैं जिसमें Vivo X Fold 6 भी शामिल है। इस नए वाले फोल्डेबल 5G फोन की सेल आज यानी 13 अक्टूबर 2026 से शुरू हो गई है। कंपनी का ये फ्लैगशिप फोल्डेबल स्मार्टफोन 16GB रैम और 512GB स्टोरेज वाले सिंगल वेरिएंट में आता है। इसे आप Nebula Teal और Prism Black कलर ऑप्शन में खरीद सकते हैं। इसकी सेल दोपहर 12 बजे से Vivo India की आधिकारिक वेबसाइट, Flipkart और Amazon पर शुरू हो गई है।

Vivo X Fold 6 की कीमत और ऑफर Vivo X Fold 6 की कीमत 2,19,999 रुपये रखी गई है। पहली सेल के मौके पर कंपनी यूजर्स को कई ऑफर्स दे रही है। डिवाइस खरीदने पर ग्राहकों को तीन महीने का Google AI Pro सब्सक्रिप्शन बिना किसी एक्स्ट्रा कॉस्ट के मिल रहा है। V-Shield डैमेज प्रोटेक्शन प्लान पर 40% तक की छूट और चुनिंदा JioHotstar सालाना प्लान पर 50% डिस्काउंट ऑफर भी मिल रहा है।

फोन को आप 30 महीने तक की जीरो डाउन पेमेंट या नो-कॉस्ट EMI पर भी खरीद सकते हैं। इसके तहत 7,333 रुपये प्रति महीने की किस्त का ऑप्शन भी दिया गया है। जबकि चुनिंदा बैंक ऑफर्स के तहत 26,400 रुपये तक का इंस्टेंट कैशबैक और Vivo V-Upgrade प्रोग्राम के तहत 12% तक का एक्सचेंज बोनस दिया जा रहा है।

Vivo X Fold 6 के स्पेसिफिकेशन्स स्पेसिफिकेशन्स की बात करें तो Vivo X Fold 6 में 8.02 इंच की 2K+ LTPO AMOLED फोल्डेबल डिस्प्ले मिल रही है। साथ ही इसमें HDR10+, Dolby Vision और 5,000 निट्स तक की पीक ब्राइटनेस भी मिल रही है। डिवाइस की आउटर स्क्रीन 6.51 इंच की Full HD+ LTPO AMOLED डिस्प्ले है। फोन में Dolby Vision और 5,000 निट्स तक की ब्राइटनेस भी मिल रही है।

फोन को पावर देने के लिए इसमें MediaTek Dimensity 9500 Super Edition प्रोसेसर भी मिल रहा है। साथ ही इसमें 12GB तक LPDDR5X रैम और 512GB UFS 4.1 स्टोरेज मिल रही है। डिवाइस में OriginOS 7 है, जो Android 17 पर बेस्ड है।