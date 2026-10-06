Vivo X Fold 6 फोल्डेबल स्मार्टफोन 2.19 लाख रुपये में लॉन्च, 8.02-इंच की फोल्डेबल डिस्प्ले और 6900mAh की बैटरी

टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। Vivo X Fold 6 स्मार्टफोन इंडियन मार्केट में Vivo V80 और मिड रेंज के Vivo S2 FE के साथ लॉन्च हो गया है। वीवो का यह फोल्डेबल फोन 8.02-इंच की इनर फोल्डेबल AMOLED डिस्प्ले, MediaTek Dimensity 9500 Super चिपसेट और 6,900mAh की बैटरी के साथ लॉन्च किया गया है। इस फोन में कंपनी ने Zeiss ट्यून 200-मेगापिक्सल कैमरा दिया है।

Vivo X Fold 6 की कीमत Vivo X Fold 6 स्मार्टफोन का बेस वेरिएंट 12GB रैम और 512GB स्टोरेज के साथ 2,19,999 रुपये की कीमत में आता है। इस फोन की प्री-बुकिंग शुरू हो गई है। फोन की सेल 13 अक्टूबर से शुरू होगी। यह फोन Nebula Teal और Prism Black कलर ऑप्शन में आता है।

लॉन्च ऑफर की बात करें तो Vivo X Fold 6 स्मार्टफोन को 30 महीनों की 7,333 रुपये की आसान किस्त में खरीदा जा सकता है। कंपनी जीरो डाउनपेमेंट और 26,400 रुपये तक का इंस्टेंट कैशबैक ऑफर कर रही है। इसके साथ ही कंपनी 12 प्रतिशत V-Upgrade एक्सचेंज बोनस और 40 प्रतिशत तक V-Shield स्क्रीन डैमेज प्रोटेक्शन ऑफ दे रही है।

Vivo X Fold 6 पर 26,400 रुपये तक का इंस्टेंट कैशबैक, 10 प्रतिशत तक एक्सचेंज बोनस या 24 महीने तक की नो-कॉस्ट EMI ऑफर कर रही है। इस फोन के साथ कंपनी तीन महीने के लिए Google AI Pro ऑफर कर रही है।

Vivo X Fold 6 की खूबियां Vivo X Fold 6 स्मार्टफोन में 8.02-इंच का फोल्डेबल AMOLED पैनल दिया गया है। इस डिस्प्ले का पिक्सल रेजोल्यूशन 2,504 x 2,312-पिक्सल, रिफ्रेश रेट 120Hz, पिक्सल डेनसिटी 424ppi और 100 प्रतिशत DCI-P3 कवरेज, टच सैंपलिंग 300Hz और HDR सपोर्ट दिया गया है। इस फोन में 6.51-इंच का AMOLED कवर डिस्प्ले दिया गया है। इसका रेजोल्यूशन 1,120 x 2,528-पिक्सल है। इनर और आउटर डिस्प्ले के फीचर एक जैसे हैं।

यह फोन 3nm ऑक्टा-कोर MediaTek Dimensity 9500 Super Edition चिपसेट के साथ आता है। यह फोन 12GB तक की LPDDR5x Ultra RAM और 512GB की UFS 4.1 स्टोरेज के साथ आता है। यह फोन Android 17 पर आधारित OriginOS 7 के साथ आता है। Vivo X Fold 6 स्मार्टफोन Zeiss-ट्यून ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप दिया गया है। इसका प्राइमरी कैमरा 200-मेगापिक्सल f/1.68 कैमरा दिया गया है। इसके साथ 50-मेगापिक्सल f/2.05 अल्ट्रा वाइड कैमरा और 50-मेगापिक्सल f/2.57 पेरिस्कोप टेलीफोटो कैमरा है, जो 100x डिजिटल जूम सपोर्ट दिया गया है। फोन के आउटर और इनर डिस्प्ले में 20 मेगापिक्सल के दो सेल्फी कैमरा दिए गए हैं। यह फोन 8K रेजोल्यूशन वीडियो रिकॉर्ड करता है।