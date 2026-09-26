7200 mAh बैटरी वाला Vivo का नया 5G फोन, 144Hz OLED डिस्प्ले भी, लॉन्च से पहले सामने आई कीमत

टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। वीवो जल्द ही अपनी V-सीरीज का एक और नया 5G स्मार्टफोन लॉन्च करने वाला है जिसे कंपनी Vivo V80 के नाम से भारत में पेश करने की तैयारी कर रही है। कंपनी इस डिवाइस को अगले महीने 6 अक्टूबर को लॉन्च करेगी। लॉन्च से पहले ही इसकी संभावित कीमत और स्पेसिफिकेशंस को लेकर डिटेल्स सामने आ गई हैं।

फोन में 144Hz OLED डिस्प्ले, Zeiss-ब्रांडेड कैमरा, 7200 mAh की बड़ी बैटरी देखने को मिल सकती है। खासतौर पर कैमरा से जुड़े कई AI फीचर्स भी सामने आये हैं जो फोन को फोटोग्राफी और वीडियो के लिए फोकस्ड डिवाइस बना रहे हैं। चलिए पहले इसकी संभावित कीमत जान लेते हैं...

Vivo V80 की संभावित कीमत रिपोर्ट्स के मुताबिक Vivo V80 के 8GB RAM + 128GB स्टोरेज वेरिएंट की बॉक्स MRP तो ₹1,19,999 बताई जा रही है। हालांकि, फोन की असली कीमत इससे काफी कम रहने की उम्मीद है। Vivo V80 को कंपनी भारत में ₹60,000 से ज्यादा की कीमत पर लॉन्च कर सकती है। हालांकि कंपनी ने अभी ऑफिशियल प्राइस का खुलासा नहीं किया है।

ये नया फोन भारत में 6 अक्टूबर को दोपहर 12 बजे लॉन्च होगा। डिवाइस को तीन कलर Sunrise Anthem, Horizon Blue और Stellar Black कलर ऑप्शन में पेश किया जाएगा। लॉन्च के बाद आप इस फोन को Vivo की वेबसाइट के अलावा Amazon, Flipkart और ऑफलाइन रिटेल स्टोर्स से खरीद पाएंगे।

Vivo V80 के संभावित स्पेसिफिकेशन्स फोन के संभावित स्पेसिफिकेशन्स की बात करें तो इसमें 6.59 इंच की 1.5K OLED डिस्प्ले मिल सकती है। स्क्रीन में 144Hz रिफ्रेश रेट और 5,000 निट्स तक की पीक ब्राइटनेस मिल सकती है। साथ ही इसमें Android 17 पर बेस्ड OriginOS 7 मिल सकता है।