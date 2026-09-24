10,000 mAh बैटरी वाला Vivo का नया 5G फोन, 1.5K AMOLED डिस्प्ले और MediaTek प्रोसेसर

टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। वीवो ने कुछ वक्त पहले अपनी S-सीरीज का नया 5G फोन लॉन्च किया था। अब इस स्मार्टफोन लाइनअप में एक और नया मॉडल लॉन्च हो सकता है। कंपनी के अपकमिंग डिवाइस को Vivo S2 FE के नाम से पेश कर सकती है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, ये नया 5G फोन भारत में Vivo V80 के साथ लॉन्च किया जा सकता है। हालांकि, Vivo ने अभी तक स्मार्टफोन की लॉन्च डेट या स्पेसिफिकेशन का खुलासा नहीं किया है। चलिए जानते हैं कि इस फोन में क्या क्या खास देखने को मिल सकता है...

Vivo S2 FE के संभावित स्पेसिफिकेशन्स स्पेसिफिकेशन्स की बात करें तो रिपोर्ट्स के मुताबिक Vivo S2 FE में 6.83 इंच की 1.5K AMOLED डिस्प्ले देखने को मिल सकती है। साथ ही स्क्रीन में 120Hz तक का रिफ्रेश रेट सपोर्ट भी मिलने की उम्मीद है। डिवाइस में इन-डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर मिल सकता है।

परफॉर्मेंस के लिए डिवाइस में MediaTek Dimensity 7300e चिपसेट मिल सकता है। इसके साथ ही इसमें 8GB तक LPDDR4X RAM और 256GB तक UFS 3.1 स्टोरेज मिल सकती है। मल्टीटास्किंग और डेली यूज में फोन बेहतर परफॉर्मेंस दे सकता है।

Vivo S2 FE के संभावित कैमरा स्पेक्स फोटोग्राफी लवर्स के लिए Vivo S2 FE में डुअल रियर कैमरा सेटअप मिल सकता है। फोन में 50MP का प्राइमरी कैमरा और 2MP का सेकेंडरी सेंसर मिल सकता है। जबकि सेल्फी और वीडियो कॉलिंग के लिए इस फोन में 32MP का फ्रंट कैमरा दिया जा सकता है।

फोन की सबसे खास बात इसकी बैटरी हो सकती है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, डिवाइस में 10,000mAh की बैटरी मिल सकती है। साथ ही फोन में 44W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट मिल सकता है। इसके अलावा फोन में धूल और पानी से बचाव के लिए IP68 और IP69 रेटिंग भी मिल सकती है।

Vivo S2 FE कब तक हो सकता है लॉन्च? रिपोर्ट्स के मुताबिक, Vivo S2 FE को भारत में 6 अक्टूबर को Vivo V80 के साथ लॉन्च किया जा सकता है। डिवाइस लॉन्च के बाद Vivo की वेबसाइट के अलावा Amazon, Flipkart और अन्य ऑनलाइन व ऑफलाइन रिटेल स्टोर्स पर खरीदने के लिए उपलब्ध हो सकता है।