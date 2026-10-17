Vivo V80 FE स्मार्टफोन की भारत में जल्द होगी लॉन्चिंग, सस्ते में मिलेगा हाई रेजोल्यूशन कैमरा

टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। Vivo अपनी V80 सीरीज का एक और स्मार्टफोन लॉन्च करने की तैयारी कर रहा है। कंपनी ने इस महीने की शुरुआत में Vivo V80 को इंडियन मार्केट में लॉन्च किया है। अब वीवो के इस सीरीज के अफोर्डेबल मॉडल को मार्केट में उतारने की तैयारी कर रही है। कंपनी का अपकमिंग Vivo V80 FE को ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टेंडर्ड (BIS) की वेबसाइट में मॉडल नंबर V2624 के साथ स्पॉट किया गया है।

वीवो का यह फोन इससे पहले इंडोनेशियन सर्टिफिकेशन साइट SDPPI पर भी स्पॉट किया जा चुका है। मॉडल नंबर V2624 वाला यह फोन इंडोनेशियन सर्टिफिकेशन में V80 FE के नाम से लिस्ट है। हालांकि, इस सर्टिफिकेशन में वीवो के अपकमिंग स्मार्टफोन के स्पेसिफिकेशन्स के बारे में पता नहीं चलता है। वीवो ने फिलहाल कुछ भी ऑफिशियल नहीं किया है।

Vivo V80 FE की इंडिया लॉन्चिंग 91 मोबाइल्स ने BIS लिस्टिंग के हवाले से जानकारी दी भारत में जल्द V80 FE पेश किया जा सकता है। कंपनी ने स्टेंडर्ड Vivo V80 स्मार्टफोन की सेल भारत में 13 अक्टूबर से शुरू हुई है।

Vivo V80 की बात करें तो इसका बेस वेरिएंट 8 जीबी और 128 जीबी के साथ आता है, जिसकी कीमत 62,999 रुपये है। फोन का दूसरा वेरिएंट 512 जीबी के साथ आता है। इसे 79,999 रुपये की कीमत में पेश किया गया है। फोटोग्राफी की बात करें तो कंपनी ने इसमें Zeiss कैमरा दिया गया ह। इस फोन में 50MP का प्राइमरी कैमरा दिया गया है। इसके साथ ही 50MP टेलीफोटो कैमरा दिया गया है। फोन में 1.5K रेजोल्यूशन वाला 144Hz AMOLED डिस्प्ले और 7,200mAh की बैटरी दी गई है। यह 90W चार्जिंग के साथ आता है। FE वेरिएंटट की बात करें तो यह अफोर्डेबल मॉडल होगा। इससे पहले कंपनी ने पिछले साल Vivo V70 FE को लॉन्च किया था।