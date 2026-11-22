भारत के लिए खास कलर में आ सकता है Vivo V80 FE! मिल सकती है 7,000mAh की दमदार बैटरी
Vivo जल्द ही अपनी V80 सीरीज का नया स्मार्टफोन Vivo V80 FE ग्लोबल मार्केट के साथ-साथ भारत में भी लॉन्च करने की तैयारी करता दिख रहा है। इंडियन सर्टिफिकेशन साइट BIS पर मॉडल नंबर V2624 के साथ स्पॉट होने के बाद अब इस अपकमिंग फोन के इंडियन वेरिएंट के कलर ऑप्शन्स लीक हो गए हैं।
टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। Vivo V80 FE जल्द ही V80 लाइनअप के लेटेस्ट एडिशन के तौर पर ग्लोबल मार्केट्स में लॉन्च होने के लिए तैयार है। हालांकि कंपनी ने अभी तक भारत में इसकी अवेलेबिलिटी की घोषणा नहीं की है, लेकिन ये कथित हैंडसेट कई सर्टिफिकेशन साइट्स पर नजर आ चुका है, जिससे संकेत मिलता है कि ये देश में भी लॉन्च हो सकता है। इसके डेब्यू से पहले, एक टिप्स्टर ने इंडियन वेरिएंट के कलर ऑप्शन्स लीक कर दिए हैं। टिप के मुताबिक, Vivo V80 FE को दो कलर ऑप्शन्स में पेश किया जा सकता है, जिनमें से एक भारत के लिए एक्सक्लूसिव हो सकता है।
Vivo V80 FE के कलर ऑप्शन्स
PassionateGeekz ब्लॉग पर लिखते हुए टिप्स्टर पारस गुगलानी के मुताबिक, Vivo V80 FE के जल्द ही भारत में Red और Green कलर में लॉन्च होने की उम्मीद है। बताया जा रहा है कि Red फिनिश सिर्फ भारतीय मार्केट के लिए एक्सक्लूसिव हो सकता है। वहीं, चुनिंदा ग्लोबल मार्केट्स में ये हैंडसेट फिलहाल Chill Green और Sparkling Gold शेड्स में लिस्टेड है।
Vivo ने आधिकारिक तौर पर भारत में इसकी लॉन्च डेट या कलर ऑप्शन्स कन्फर्म नहीं किए हैं। हालांकि, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स (BIS) सर्टिफिकेशन डेटाबेस पर मॉडल नंबर V2624 के तहत इस हैंडसेट के दिखने से संकेत मिलता है कि कंपनी इसे देश में पेश करने की तैयारी कर रही है। V80 FE दूसरे मार्केट्स के सर्टिफिकेशन प्लेटफॉर्म्स और Vivo की ऑफिशियल वेबसाइट पर भी नजर आया है, जिससे इसके कुछ संभावित स्पेसिफिकेशन्स का पता चला है।
अपनी ग्लोबल लिस्टिंग के आधार पर, Vivo V80 FE में Full-HD+ रेजोल्यूशन और 120Hz रिफ्रेश रेट के साथ 6.59-इंच का AMOLED डिस्प्ले मिल सकता है। टिप के मुताबिक, ये हैंडसेट MediaTek Dimensity 7400 Turbo चिपसेट से लैस हो सकता है, जिसके साथ 8GB RAM और 256GB तक स्टोरेज दी जा सकती है। ये Android 17-बेस्ड OriginOS 7 पर चल सकता है।
फोटोग्राफी के लिए, Vivo V80 FE में ट्रिपल 50-मेगापिक्सल कैमरा सेटअप मिलने की उम्मीद है, जिसमें ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन (OIS) के साथ 50-मेगापिक्सल का ZEISS-ब्रांडेड प्राइमरी सेंसर, एक 50-मेगापिक्सल का अल्ट्रा-वाइड-एंगल सेंसर और सेल्फी और वीडियो कॉल्स के लिए 50-मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा शामिल होगा।
इस कथित हैंडसेट में 90W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट के साथ 7,000mAh की बैटरी दी जा सकती है। इसमें IP68 + IP69 रेटेड बिल्ड, एक वेपर चैंबर कूलिंग सिस्टम और एक इन-डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर भी मिल सकता है।
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