6,500mAh बैटरी और 50MP सेल्फी कैमरा वाले Vivo के 5G फोन पर बंपर डिस्काउंट, यहां है डील

टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। क्या आप एक कैमरा-फोकस्ड फोन ढूंढ रहे हैं लेकिन जेब पर ज्यादा बोझ भी नहीं डालना चाहते? तो Vivo V70 आपके लिए एक बढ़िया ऑप्शन साबित हो सकता है। मार्केट में चल रहे प्राइस हाइक के बीच, इस स्मार्टफोन को करीब 56,000 रुपये के ब्रैकेट में खरीदा जा सकता है। इतना ही नहीं, ग्राहक बैंक और कार्ड ऑफर्स को क्लब करके और भी ज्यादा बचत कर सकते हैं। अगर आपको इस डिवाइस के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है, तो बता दें कि इसमें Qualcomm का Snapdragon 7 Gen 4 चिपसेट और बैक में ट्रिपल कैमरा सेटअप मिलता है। ये ऑफर लिमिटेड टाइम के लिए है और कभी भी खत्म हो सकता है, इसलिए अगर आप इसे लेना चाहते हैं तो जल्दी फैसला करना होगा। आइए देखते हैं कि Vijay Sales पर Vivo V70 की ये डील कैसे काम करती है।

Vivo V70: Vijay Sales डील और ऑफर्स ग्लोबल मार्केट में मेमोरी चिपसेट्स की शॉर्टेज के चलते Vivo V70 की शुरुआती 45,999 रुपये वाली लॉन्च प्राइस बढ़कर फिलहाल 59,999 रुपये हो गई है। लेकिन अगर आप इसे अभी खरीदना चाहते हैं, तो Vijay Sales की ऑफिशियल वेबसाइट पर ये 55,999 रुपये में मिल रहा है, जो कि इसकी बढ़ी हुई कीमत पर सीधे 4,000 रुपये का फ्लैट डिस्काउंट है।

इसके अलावा, जो बायर्स फोन को खरीदने के लिए ICICI Bank या SBI Bank या HDFC Bank के क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करेंगे, वे 4,000 रुपये तक का इंस्टेंट बैंक डिस्काउंट भी पा सकते हैं। ये ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म 8,666 रुपये माह से शुरू होने वाले नो-कॉस्ट EMI ऑप्शन्स भी दे रहा है। अगर आप अपने पुराने फोन को अपग्रेड कर रहे हैं, तो एक्सचेंज बेनिफिट्स भी चेक कर सकते हैं, जहां आपके पुराने फोन के ब्रांड, मॉडल और वर्किंग कंडीशन के हिसाब से ठीक-ठाक वैल्यू मिल जाएगी।

Vivo V70: क्या इसे खरीदने का यह सही समय है? Vivo अपने V70 मॉडल में 120Hz के एडेप्टिव रिफ्रेश रेट के साथ 6.59-इंच का 1.5K OLED डिस्प्ले देता है। कंपनी का दावा है कि तेज धूप में भी स्क्रीन को साफ देखने के लिए इसका पैनल 5,000 निट्स तक की पीक ब्राइटनेस दे सकता है।

परफॉर्मेंस की बात करें तो ये स्मार्टफोन Qualcomm के Snapdragon 7 Gen 4 चिपसेट से पावर्ड है, जिसे 12GB तक की LPDDR5X रैम और 256GB तक के UFS 4.1 स्टोरेज के साथ पेयर किया गया है। फोन में 90W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट वाली 6,500mAh की बड़ी बैटरी दी गई है।

कैमरा सेटअप देखें तो फोन के रियर में ट्रिपल कैमरा सिस्टम मिलता है, जिसमें 50MP का मेन कैमरा, 50MP का टेलीफोटो लेंस और 8MP का अल्ट्रा-वाइड सेंसर शामिल है। वहीं, सेल्फी और वीडियो कॉल्स के लिए फ्रंट में 50MP का कैमरा मिलता है। ये फोन पैशन रेड और लेमन येलो जैसे दो कलर ऑप्शन्स में आता है।

क्या इसे खरीदने का यह बिल्कुल सही वक्त है? ये पूरी तरह आपके बजट और प्रायोरिटी पर डिपेंड करता है। ऊपर बताए गए स्पेक्स के आधार पर बात करें तो Vivo V70 एक ऑल-राउंडर डिवाइस है, जो अच्छी परफॉर्मेंस के साथ एक बेहतरीन कैमरा फोन तलाश रहे यूजर्स की जरूरतें पूरी कर सकता है।