iPhone की Green और Orange Dot को न करें नजरअंदाज, जानिए क्या बताती हैं ये

टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। अगर आप भी एक iPhone यूजर हैं तो आपने भी स्क्रीन के सबसे ऊपर छोटी-सी ग्रीन या ऑरेंज डॉट कभी न कभी जरूर देखी होगी। कई यूजर्स इसे नॉर्मल नोटिफिकेशन समझकर इग्नोर कर देते हैं, लेकिन ये डॉट्स कुछ और नहीं बल्कि प्राइवेसी इंडिकेटर हैं। जी हां, इनका काम ये बताना है कि कोई एप आपके iPhone के कैमरा या माइक्रोफोन का यूज कर रहा है। Apple का कहना है कि iOS 14 और उसके बाद के वर्जन में ये इंडिकेटर देखने को मिलते हैं। चलिए जानते हैं कि किस डॉट का क्या मतलब...

ग्रीन डॉट का क्या मतलब? सबसे पहले अगर iPhone की स्क्रीन के ऊपर आपको ग्रीन डॉट दिखाई दे, तो इसका मतलब है कि कोई एप आपके कैमरा का यूज कर रहा है। अगर कैमरा और माइक्रोफोन दोनों यूज हो रहे होंगे, तब भी ग्रीन डॉट दिखाई देती है। उदाहरण के लिए कैमरा एप, वीडियो कॉलिंग या सोशल मीडिया एप में कैमरा यूज करते टाइम ये इंडिकेटर दिखाई दे सकता है।

ऑरेंज डॉट का क्या मतलब? ऑरेंज डॉट दिखाई देने का मतलब है कि आपके फोन में मौजूद कोई एप आपके माइक्रोफोन का यूज कर रहा है, जबकि कैमरा यूज नहीं हो रहा है। ऐसी डॉट आपको कॉलिंग, वॉयस रिकॉर्डिंग या किसी ऐसे फीचर के दौरान देखने को मिल सकती है जिसमें माइक्रोफोन की पड़े।

अगर आपने माइक्रोफोन या कैमरा यूज नहीं किया है और फिर भी ऐसी कोई डॉट दिखाई दे रही है, तो आपको ये जरूर देख लेना चाहिए कि कौन-सा एप इन फीचर्स की परमिशन ले रहा है। इसके लिए आपको फोन की सेटिंग्स > Privacy & Security > Camera/Microphone में जाना होगा और एप्स की परमिशन देखनी होगी।