7200 mAh बैटरी वाले Vivo के 5G फोन पर डिस्काउंट, MediaTek प्रोसेसर और 6.76-इंच डिस्प्ले

टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। क्या आप भी 30 हजार रुपये से कम बजट में एक ऐसा 5G स्मार्टफोन तलाश रहे हैं, जिसमें बड़ी बैटरी के साथ दमदार प्रोसेसर और बड़ी डिस्प्ले मिले, तो Vivo T5x 5G एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। फोन में 7,200mAh की बड़ी बैटरी दी गई है, जबकि परफॉर्मेंस के लिए इसमें MediaTek Dimensity 7400 Turbo प्रोसेसर है।

इसके अलावा फोन में 120Hz रिफ्रेश रेट वाली 6.76-इंच LCD डिस्प्ले है। शुरुआत में कंपनी ने इस फोन को Cyber Green और Star Silver कलर में पेश किया था, जबकि हाल ही में इसका नया Fusion Red वेरिएंट भी आया है।

खास बात ये है कि नए कलर में डिजाइन के अलावा स्पेसिफिकेशन्स में कोई बदलाव नहीं है। अब डिस्काउंट के बाद ये फोन एक अच्छा ऑप्शन बन गया है, आइए डील के बारे में जानते हैं… Vivo T5x 5G पर डिस्काउंट ऑफर ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म फ्लिपकार्ट पर इस फोन की कीमत वैसे तो 45,999 रुपये से शुरू होती है लेकिन अभी आप इस फोन को डिस्काउंट के बाद सिर्फ ₹27,999 रुपये में अपना बना सकते हैं। जबकि बैंक ऑफर्स के साथ तो इस फोन की कीमत काफी कम हो जाती है।

फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड के साथ इस फोन पर 2350 रुपये तक का डिस्काउंट मिल रहा है जबकि फ्लिपकार्ट SBI क्रेडिट कार्ड पर 1400 रुपये की छूट मिल रही है। वहीं, HDFC बैंक क्रेडिट कार्ड के साथ 1000 रुपये का डिस्काउंट मिल रहा है। बैंक ऑफर्स अप्लाई करने के बाद फोन की फाइनल कीमत कम होकर ₹25,649 रुपये तक हो सकती है।

Vivo T5x 5G के स्पेसिफिकेशन्स स्पेसिफिकेशन्स की बात करें तो Vivo T5x 5G में 6.76-इंच की Full HD+ LCD डिस्प्ले मिल रही है, जो 120Hz रिफ्रेश रेट और 1,200 निट्स तक की पीक ब्राइटनेस ऑफर करती है। डिवाइस में MediaTek Dimensity 7400 Turbo प्रोसेसर, 8GB तक RAM और 256GB तक स्टोरेज है। साथ ही फोन में 44W फास्ट चार्जिंग वाली 7,200mAh बैटरी है।