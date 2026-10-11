10,000mAh की बैटरी और 120Hz डिस्प्ले वाला Vivo का नया 5G फोन, 20 अक्टूबर को भारत में होगी सेल

टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। Vivo S2 FE को इस हफ्ते 6 अक्टूबर को भारत में कंपनी के लेटेस्ट मिड-रेंज 5G स्मार्टफोन के तौर पर लॉन्च किया गया। ये नया मॉडल 10,000mAh की बड़ी बैटरी के साथ आता है और 44W वायर्ड फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है। Vivo S2 FE में MediaTek Dimensity 7300e 5G चिपसेट दिया गया है और ये 8GB तक रैम के साथ आता है। ये नया फोन भारत में तीन अलग-अलग कलर ऑप्शन्स में उपलब्ध होगा। Vivo S2 FE में 6.83-इंच का AMOLED डिस्प्ले मिलता है, जो 120Hz रिफ्रेश रेट और 1.5K रेजोल्यूशन के साथ आता है। अगर आप अच्छी बैटरी लाइफ वाला एक नया फोन खरीदने का प्लान बना रहे हैं, तो आप इस पर विचार कर सकते हैं। आइए इसकी सेल डेट और बाकी डिटेल्स पर नजर डालते हैं।

Vivo S2 FE की भारत में कीमत Vivo S2 FE की कीमत 6GB रैम और 128GB स्टोरेज ऑप्शन के लिए 38,999 रुपये रखी गई है। वहीं, इसका टॉप-एंड 8GB रैम + 128GB स्टोरेज ऑप्शन 42,999 रुपये का है। ये नया फोन स्टेलर ग्रीन, टाइटन ब्लैक और जेन व्हाइट कलर्स में पेश किया गया है। इसकी सेल 20 अक्टूबर से Flipkart, Amazon, Vivo India की वेबसाइट और दूसरे रिटेल चैनल्स के जरिए शुरू होगी।

इंट्रोडक्टरी ऑफर के तौर पर, Vivo S2 FE के बायर्स 10 परसेंट इंस्टेंट कैशबैक या 10 परसेंट एक्सचेंज बोनस का फायदा उठा सकेंगे। उन्हें बिना किसी अतिरिक्त खर्च के 100GB का Google One स्टोरेज भी मिलेगा। इसके अलावा बायर्स V-Shield स्क्रीन डैमेज प्रोटेक्शन पर 40 परसेंट तक की छूट भी पा सकेंगे।

Vivo S2 FE के स्पेसिफिकेशन्स डुअल सिम (नैनो) वाला Vivo S2 FE वीवो के लेटेस्ट OriginOS 6 पर चलता है, जो Android 16 पर बेस्ड है। इसमें 6.83-इंच का 1.5K (1,260X2,800 पिक्सल) AMOLED Q10+ डिस्प्ले दिया गया है, जो 120Hz रिफ्रेश रेट और 449 ppi पिक्सल डेंसिटी के साथ आता है। ये पैनल HBM (हाई ब्राइटनेस मोड) में 2000 निट्स तक की पीक ब्राइटनेस देने के लिए रेटेड है। इसमें 6nm प्रोसेस पर बना ऑक्टा-कोर MediaTek Dimensity 7300e 5G चिपसेट मिलता है, जिसे 8GB तक LPDDR4x रैम और 128GB तक UFS 2.2 इंटरनल स्टोरेज के साथ पेयर किया गया है।

कैमरा सेटअप की बात करें तो Vivo S2 FE में डुअल रियर कैमरा यूनिट मिलती है, जिसमें 50-मेगापिक्सल का Sony IMX852 प्राइमरी सेंसर और 2-मेगापिक्सल का सेकेंडरी Bokeh कैमरा शामिल है। सेल्फी और वीडियो कॉल्स के लिए फ्रंट में 32-मेगापिक्सल का कैमरा दिया गया है। डस्ट और वाटर रेजिस्टेंस के लिए इसे IP68 + IP69 रेटिंग मिली है। हीटिंग को कंट्रोल करने यानी थर्मल मैनेजमेंट के लिए इस हैंडसेट में 3800 sq mm का वेपर चैंबर भी दिया गया है।