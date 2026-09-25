भारत में 6 अक्टूबर को लॉन्च होगा Vivo का ये नया 5G फोन, मिल सकती है 10,000mAh की बैटरी

टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। Vivo S2 FE अक्टूबर के दूसरे हफ्ते में Vivo S2 सीरीज के दूसरे फोन के तौर पर भारत में लॉन्च किया जाएगा, टेक कंपनी ने शुक्रवार को इसका खुलासा किया। ये फोन अब आने वाले Vivo V80 के साथ देश में डेब्यू करने के लिए कन्फर्म हो गया है। एक ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर Vivo S2 FE की एक डेडिकेटेड माइक्रोसाइट अब देश में लाइव हो चुकी है, जो फोन के डिजाइन और अवेलिबिलिटी डिटेल्स सामने लाती है। ये जानकारी आने वाले स्मार्टफोन की बॉक्स प्राइस और मुख्य स्पेसिफिकेशन्स और फीचर्स ऑनलाइन सामने आने के कुछ ही समय बाद आई है। उम्मीद है कि ये ऑक्टा-कोर MediaTek Dimensity 7000 सीरीज चिपसेट से लैस होगा।

Vivo S2 FE 6 अक्टूबर को भारत में लॉन्च होने के लिए तैयार Vivo S2 FE के लिए एक डेडिकेटेड माइक्रोसाइट लाइव कर दी गई है, जिससे पता चलता है कि ये अपकमिंग स्मार्टफोन भारत में 6 अक्टूबर को दोपहर 12 बजे IST पर लॉन्च किया जाएगा। इसके अलावा, माइक्रोसाइट से कन्फर्म होता है कि ये हैंडसेट देश में Flipkart के जरिए खरीदने के लिए उपलब्ध होगा। डिजाइन के मामले में, इसे एक फ्लैट रियर पैनल के साथ ग्रीन फिनिश में दिखाया गया है।

स्क्वायर शेप का रियर कैमरा मॉड्यूल पैनल के टॉप-लेफ्ट कॉर्नर मौजूद होगा, जिसमें दो कैमरा लेंस और एक LED फ्लैश शामिल हैं। इसके अलावा, Vivo S2 FE के पावर बटन और वॉल्यूम कंट्रोल्स इसके राइट साइड दिए जाएंगे, जबकि लेफ्ट साइड पूरी तरह प्लेन रखी जाएगी। फोन में OriginOS का कोई वर्जन होना भी कन्फर्म है। आने वाले दिनों में इसकी कीमत, चिपसेट, बैटरी और कैमरा कॉन्फिगरेशन समेत बाकी डिटेल्स सामने आने की उम्मीद है।

ये जानकारी हैंडसेट का बॉक्स प्राइस ऑनलाइन लीक होने के तुरंत बाद सामने आई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, Vivo S2 FE भारत में 6GB रैम और 128GB ऑनबोर्ड स्टोरेज वाले वेरिएंट के लिए 39,999 रुपये के बॉक्स प्राइस के साथ लॉन्च किया जाएगा। हालांकि, फोन्स का बॉक्स प्राइस आमतौर पर उनकी असली रीटेल कीमत से ज्यादा होता है। इसलिए, उम्मीद की जा सकती है कि Vivo S2 FE ऊपर बताई गई कीमत से कम पर ही मार्केट में आएगा।