लेटेस्ट फोन खरीदें या पिछले साल का टॉप मॉडल लें? खरीदने से पहले समझें कौन-सा ऑप्शन बेस्ट

टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। पिछले कुछ वक्त में स्मार्टफोन्स की कीमतें काफी ज्यादा बढ़ गई हैं। ऐसे में अब नया स्मार्टफोन खरीदते वक्त दिमाग में सबसे बड़ा सवाल यही आ रहा है कि लेटेस्ट मॉडल लिया जाए या पिछले साल का फ्लैगशिप फोन बेहतर रहेगा। मार्केट में अक्सर ऐसा देखने को मिलता है कि नया मॉडल लॉन्च होते ही पुराने टॉप मॉडल की कीमतें कम हो जाती हैं। ऐसे में कम बजट में फ्लैगशिप फीचर्स पाने का मौका मिल जाता है। हालांकि, दोनों ऑप्शंस के अपने फायदे और नुकसान हैं। चलिए आज इसके बारे में जानते हैं...

लेटेस्ट फोन खरीदने के क्या फायदे? अगर आप कोई लेटेस्ट डिवाइस खरीद रहे हैं और कई साल तक यूज करने वाले हैं, तो लेटेस्ट मॉडल आपके लिए ज्यादा अच्छा हो सकता है। नए स्मार्टफोन में नया प्रोसेसर, बेहतर सॉफ्टवेयर और लंबे टाइम तक मिलने वाले अपडेट मिलते रहते हैं। इसके अलावा समय-समय पर कंपनियां नए मॉडल में कैमरा, बैटरी, डिस्प्ले और AI जैसे फीचर्स में भी अपग्रेड करती हैं।

लेटेस्ट मोबाइल का एक फायदा ये भी है कि इसमें नई कनेक्टिविटी और सिक्योरिटी टेक्नोलॉजी मिलती है। साथ ही, नया मॉडल होने की वजह से इसकी एक्सेसरीज और सर्विस सपोर्ट भी लंबे टाइम तक मिलता है। पिछले साल का फ्लैगशिप क्यों बेहतर? दूसरी तरफ अगर बात पिछले साल के फ्लैगशिप फोन की करें तो ये भी कई मामलों में ज्यादा वैल्यू फॉर मनी डिवाइस हो सकता है। फ्लैगशिप मॉडल होने की वजह से इसमें प्रीमियम बिल्ड, बेहतर कैमरा सेंसर, शानदार डिस्प्ले और दमदार प्रोसेसर मिलते हैं। साथ ही नया मॉडल आने के बाद पुराने वाले की कीमतें कम हो जाती हैं।