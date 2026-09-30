10,000 mAh बैटरी वाला Vivo का नया 5G फोन, 120Hz AMOLED डिस्प्ले और MediaTek प्रोसेसर 

टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। वीवो ने करीब 7 साल बाद पिछले महीने अपनी S-सीरीज का नया फोन लॉन्च किया था जिसे कंपनी ने Vivo S2 के नाम से पेश किया। अब कंपनी इस लाइनअप का विस्तार करने की तैयारी में लग रही है। अब कंपनी अगले महीने Vivo S2 FE को भारत में 6 अक्टूबर को लॉन्च करने वाली है जो बड़ी बैटरी के साथ आ सकता है।

लॉन्च से पहले कंपनी ने फोन को टीज करते हुए इसके कैमरा मॉड्यूल की पहली झलक दिखाई है। Vivo S2 की तुलना में S2 FE में वर्टिकल कैमरा मॉड्यूल देखने को मिलने वाला है। कंपनी का कहना है कि फोन को युवाओं की जरूरतों को ध्यान में रखकर डिजाइन किया गया है, जो कंटेंट क्रिएट करने, कनेक्ट रहने और खुद को एक्सप्रेस करने के लिए स्मार्टफोन यूज करते हैं। चलिए पहले लॉन्च डिटेल्स जानते हैं...

Vivo S2 FE की लॉन्च डिटेल्स वीवो का ये नया Vivo S2 FE भारत में 6 अक्टूबर को लॉन्च होने जा रहा है। डिवाइस के लिए ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म फ्लिपकार्ट पर एक डेडिकेटेड माइक्रोसाइट भी लाइव हो चुकी है। इससे क्लियर हो जाता है कि लॉन्च के बाद फोन Flipkart के जरिए खरीदने के लिए उपलब्ध होगा।

Vivo S2 FE की कीमत कीमत की बात करें तो Vivo S2 FE के बेस वेरिएंट की MRP 39,999 रुपये सामने आई है। इस कीमत में 6GB RAM और 128GB स्टोरेज वाला वैरिएंट मिल सकता है। हालांकि, कंपनी की तरफ से अभी असली कीमत नहीं बताई गई है।

Vivo S2 FE के संभावित स्पेसिफिकेशन्स स्पेसिफिकेशन्स की बात करें तो रिपोर्ट्स के मुताबिक Vivo S2 FE में 6.83 इंच की 1.5K AMOLED डिस्प्ले मिल सकती है। स्क्रीन में 120Hz रिफ्रेश रेट और 2,000 निट्स तक HBM ब्राइटनेस मिल सकती है। परफॉर्मेंस के लिए डिवाइस में MediaTek Dimensity 7300e प्रोसेसर मिल सकता है। फोन में 8GB तक RAM और 256GB तक स्टोरेज मिल सकती है।

Vivo S2 FE के संभावित कैमरा स्पेक्स फोटोग्राफी लवर्स के लिए फोन में डुअल रियर कैमरा सेटअप मिलने की उम्मीद है। फोन में 50MP का प्राइमरी कैमरा और 2MP का सेकेंडरी कैमरा मिल सकता है। जबकि सेल्फी और वीडियो कॉल के लिए सामने की तरफ 32MP का फ्रंट कैमरा मिल सकता है।