Vi ने लॉन्च किया 35 रुपये वाला डेटा वाउचर, 28 दिनों के लिए फ्री मिलेंगे OTT सब्सक्रिप्शन

टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। Vi (वोडाफोन आइडिया) ने नया डेटा वाउचर लॉन्च किया है। इस डेटा वाउचर की कीमत 35 रुपये है। इसमें यूजर्स को 1GB का 4G या 5G डेटा एक हफ्ते के लिए ऑफर किया जाता है। इसके साथ ही यूजर्स को 28 दिनों के लिए OTT सब्सक्रिप्शन का बेनिफिट भी मिलता है।

Vi का 35 रुपये वाला डेटा वाउचर वाईआई का 35 रुपये वाले डेटा वाउचर में यूजर्स को 1 जीबी का 4जी या 5जी डेटा मिलता है। इस डेटा को यूजर्स 7 दिनों तक इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके लिए यूजर्स के मोबाइल पर बेस प्लान एक्टिव होना चाहिए। 1जीबी डेटा के साथ वीआई के इस प्लान में ग्राहकों को 28 दिनों के लिए ओटीटी का सब्सक्रिप्शन भी मिलता है।

डेटा वाउचर के साथ Vi यूजर्स को Vi Movies & TV ऐप का एक्सेस मिलता है। इस ऐप के अंदर यूजर्स को कई ओटीटी प्लेटफॉर्म का एक्सेस मिलता है। इसमें Sony Liv, Jio Hotstar, Shemaroo, कोरियन ड्रामा के लिए Playflix जैसे ओटीटी प्लेटफॉर्म का एक्सेस मिलता है। हालांकि, यूजर्स इनमें से दो ओटीटी प्लेटफॉर्म ही सलेक्ट कर पाएंगे। इन दो ऐप को यूजर्स 28 दिन तक एक्सेस कर कंटेंट इंजॉय कर सकते हैं। इस ऐप को सिर्फ मोबाइल में ही एक्सेस कर पाएंगे।

जैसा कि हमने पहले बताया यह डेटा वाउचर एड-ऑन पैक है। इसके लिए यूजर्स के मोबाइल में बेस प्लान का एक्टिव होना जरूरी है। वीआई का यह अफोर्डेबल डेटा प्लान उन यूजर्स के बेस्ट है, जिन्हें सस्ते में ओटीटी सब्सक्रिप्शन की जरूरत होती है। यूजर्स आसानी से फोने में ओटीटी कंटेंट एक्सेस कर पाएंगे।