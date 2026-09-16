2400 mAh बैटरी और 20W साउंड आउटपुट वाला नया स्पीकर लॉन्च, स्पोर्ट्स कार जैसा है डिजाइन

टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। UNIX LAMBO वायरलेस स्पीकर इंडियन मार्केट में लॉन्च हो गया है। यह 20W पोर्टेबल TWS स्पीकर है, जो स्पोर्ट्स कार जैसे डिजाइन के साथ लाया गया है। कंपनी का कहना है कि यह सिंगल चार्ज में 12 घंटे प्लेबैक और फंक्शनल एलईडी डिस्प्ले के साथ आता है।

UNIX LAMBO वायरलेस स्पीकर की कीमत UNIX LAMBO को भारत में 2,999 रुपये की शुरुआती कीमत में लॉन्च किया गया है। इस स्पीकर को ऑरेंज, रेड, ग्रीन और ब्लैक कलर में लॉन्च किया गया है। इस स्पीकर को यूनिक्स इंडिया की वेबसाइट और प्रमुख रिटेल स्टोर्स से खरीदा जा सकता है। यूनिक्स इससे पहले कार डिजाइन के स्पीकर लॉन्च कर चुकी है।