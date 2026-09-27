Truecaller पर अब दिखेगा LinkedIn का जॉब टाइटल और कंपनी, आया नया कॉलिंग कार्ड फीचर

टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। कॉलर आईडी प्लेटफॉर्म Truecaller ने LinkedIn के साथ पार्टनरशिप की है, जिससे यूजर्स अपने कॉलिंग कार्ड्स पर अपनी प्रोफेशनल डिटेल्स दिखा सकेंगे। ये फीचर ऑप्शनल है और ये लिंक्डइन यूजर्स को कॉलर आईडी सर्विस पर अपनी LinkedIn-वेरीफाइड डिटेल्स दिखाने की सुविधा देता है। ये इंटीग्रेशन काफी डीप है और ये LinkedIn के अपने प्लेटफॉर्म पर बेहतर वेरिफिकेशन टूल्स देने के एलान से जुड़ा हुआ है। ये कदम लिंक्डइन को फर्जी प्रोफाइल्स और फेक अकाउंट्स हटाने में मदद करता है, जिससे प्लेटफॉर्म यूजर्स के लिए ज्यादा भरोसेमंद बनता है। ये कॉलर आईडी फीचर वेरीफाइड और नए दोनों तरह के लिंक्डइन यूजर्स के लिए काम करता है।

Truecaller लिंक्डइन यूजर्स को कॉलिंग कार्ड पर प्रोफेशनल डिटेल्स शेयर करने की सुविधा दे रहा है कॉलर आईडी सर्विस Truecaller ने प्रोफेशनल सोशल मीडिया नेटवर्क LinkedIn के साथ अपनी पार्टनरशिप की घोषणा की है। ये नया इंटीग्रेशन लिंक्डइन यूजर्स को Truecaller के कॉलिंग कार्ड पर अपनी प्रोफेशनल डिटेल्स शेयर करने की इजाजत देता है।

ये फीचर बेसिकली Truecaller यूजर्स को LinkedIn से अपना नाम और प्रोफाइल पिक्चर डिस्प्ले करने की परमिशन देता है। लिंक्डइन पर मौजूद पुराने और नए, दोनों तरह के यूजर्स ‘Verified on LinkedIn’ का इस्तेमाल कर सकते हैं और सीधे अपनी Truecaller प्रोफाइल में अपना वर्कप्लेस, ऑर्गनाइजेशन और जॉब टाइटल जोड़ सकते हैं। ये डिटेल्स यूजर को कॉल करने वाले किसी भी शख्स को दिखाई देंगी, बशर्ते यूजर ने उस जानकारी को डिस्प्ले करने का ऑप्शन चुना हो। एक बार ये दिखने के बाद, Truecaller यूजर्स कॉलर की LinkedIn प्रोफाइल पर टैप भी कर सकते हैं, जिससे उन्हें कॉलर के प्रोफेशनल बैकग्राउंड के बारे में और जानकारी मिल जाएगी।

ये सब काफी हद तक उन नए टूल्स की वजह से मुमकिन हो पाया है जो लिंक्डइन ने अपने प्लेटफॉर्म पर फर्जी प्रोफाइल्स से लड़ने के लिए पेश किए हैं। LinkedIn अब वेरीफाइड प्रोफाइल्स को दूसरे वेरीफाइड प्रोफाइल्स की गारंटी देने और उन्हें वेरीफाई करने की सुविधा देगा, बशर्ते वे एक-दूसरे को कम से कम एक साल से जानते हों। ये बेसिकली लिंक्डइन के नेटवर्क पर असल और सही प्रोफाइल्स का दायरा बढ़ाने की एक कोशिश है।