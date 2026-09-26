फोन रातभर में 15 से 20% तक खा रहा Battery? ऐसे पता करें कौन-सा App है जिम्मेदार

टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। क्या आपका मोबाइल फोन भी रातभर बिना यूज किए ही 15 से 20 परसेंट तक बैटरी ड्राप कर रहा है? अगर हां, तो इसका कारण सिर्फ पुरानी बैटरी नहीं है बल्कि कई बार कुछ ऐसे एप्स भी बैकग्राउंड में लगातार रन करते रहते हैं जो इंटरनेट, लोकेशन, प्रोसेसर या दूसरे सिस्टम रिसोर्स का यूज करते रहते हैं।

ऐसे में आप इन एप्स को ट्रैक करे फोन की बैटरी को बचा सकते हैं। अच्छी बात ये है कि मोबाइल में ही ये पता लगाने का ऑप्शन मिलता है कि पिछले कुछ घंटों या दिनों में किस एप ने कितनी बैटरी खर्च की है। बस आपको इसी डेटा का यूज करना है।