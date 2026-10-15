कल भारत में लॉन्च होगा ये नया 5G फोन, क्या 15 हजार रुपये से कम होगी कीमत?
Tecno ने भारत में अपने नए बजट-फ्रेंडली 5G फोन Tecno Spark 50S 5G की आधिकारिक लॉन्च डेट का एलान कर ...और पढ़ें
टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। स्मार्टफोन मेकर Tecno ने बुधवार को एलान किया कि उसका नया स्मार्टफोन Tecno Spark 50S 5G इसी हफ्ते के आखिर में भारत में लॉन्च किया जाएगा। ये नया फोन लाइनअप में तीसरे एडिशन के तौर पर आ रहा है, जो Tecno Spark 50 5G और Tecno Spark 50 Pro की लिस्ट में शामिल होगा। हालांकि, भारत में ये कंपनी की Spark 50 सीरीज का दूसरा मॉडल होगा। लॉन्च डेट के साथ ही कंपनी ने इस अपकमिंग हैंडसेट के डिजाइन और कलर ऑप्शन्स का भी खुलासा कर दिया है। ये फोन देखने में स्टैंडर्ड Spark 50 मॉडल जैसा ही नजर आता है। इसे पिल-शेप्ड रियर कैमरा मॉड्यूल के साथ दिखाया गया है और फोन के बैक में एक सिंगल कैमरा दिया जा सकता है।
16 अक्टूबर को लॉन्च होगा Tecno Spark 50S 5G
सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर एक पोस्ट के जरिए स्मार्टफोन मेकर ने बताया कि वह 16 अक्टूबर को दोपहर 12 बजे (IST) Tecno Spark 50S 5G को लॉन्च करेगा। जैसा कि पहले बताया गया, ये हैंडसेट हाल ही में लॉन्च हुए Tecno Spark 50 5G के बाद भारत में Spark 50 सीरीज का दूसरा फोन होगा। जल्द लॉन्च होने वाला ये Tecno Spark 50S 5G देश में दो कलर ऑप्शन्स- बरगंडी रेड और ब्रीज ब्लू में बिक्री के लिए आएगा। डिजाइन के मामले में ये फोन काफी हद तक स्टैंडर्ड मॉडल जैसा ही है।
Tecno Spark 50S 5G में हॉरिजॉन्टल पिल-शेप्ड रियर कैमरा आइलैंड देखने को मिलेगा। हैंडसेट के बैक पैनल पर एक लाइट सेंसर और LED फ्लैश के साथ एक सिंगल कैमरा सेंसर दिया जाएगा। इसमें फ्लैट रियर पैनल मिलेगा, जिसके निचले हिस्से में Tecno की ब्रांडिंग होगी। इसके साथ ही हैंडसेट में मेटैलिक फिनिश वाला फ्लैट मिड-फ्रेम नजर आ रहा है।
Aasmaan ke taare utar aaye zameen par ✨ Miliye TECNO SPARK 50S se - 5G Ka Dhurandhar 😎 Launching on 16th October, 12 Noon. #TECNOMobile | #Spark50S https://t.co/6sCIR39dYT— TECNO Mobile India (@TecnoMobileInd) October 14, 2026
Tecno Spark 50S 5G के राइट साइड पावर बटन और वॉल्यूम कंट्रोल्स दिए जाएंगे। वहीं इसके लेफ्ट साइड सिम ट्रे देखने को मिलेगी। फोन के निचले हिस्से में USB Type-C पोर्ट के साथ स्पीकर ग्रिल दी जा सकती है। हालांकि, टेक कंपनी ने अभी तक इस अपकमिंग स्मार्टफोन के टेक्निकल स्पेसिफिकेशन्स, बाकी फीचर्स, कीमत और उपलब्धता की डिटेल्स का खुलासा नहीं किया है।
उम्मीद की जा रही है कि Tecno Spark 50S 5G को Tecno Spark 50 5G से कम कीमत पर उतारा जाएगा। मौजूदा Tecno Spark 50 5G इस वक्त Amazon पर बेस 4GB + 128GB रैम और स्टोरेज वेरिएंट के लिए 17,499 रुपये की शुरुआती कीमत पर लिस्टेड है। ये हैंडसेट 6GB + 128GB ऑप्शन में भी आता है। ये चार कलर्स- शैम्पेन गोल्ड, फैंटेसी पर्पल, इंक ब्लैक और मिंट ग्रीन में उपलब्ध है। Tecno Spark 50 5G में 6,500mAh की बड़ी बैटरी मिलती है और ये डस्ट और स्प्लैश रेजिस्टेंस के लिए IP64 रेटिंग के साथ आता है।
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