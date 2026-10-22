SIM कार्ड बदलते वक्त फोन बंद करना चाहिए या नहीं? जान लें सही तरीका  

टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। आजकल लगभग हर एक मोबाइल में SIM कार्ड का यूज कॉलिंग, मैसेज और इंटरनेट के लिए हो रहा है लेकिन कभी-कभी नया SIM कार्ड लगाने, पुराना कार्ड चेंज करने या नेटवर्क की समस्या दूर करने के लिए SIM को निकालना पड़ता है। ऐसे में काफी यूजर्स के मन में ये सवाल उठता है कि SIM कार्ड बदलते वक्त फोन को स्विच ऑफ करना जरूरी है या फोन को ऑन रखते हुए भी SIM बदला जा सकता है?

दरअसल, आजकल आने वाले ज्यादातर एडवांस स्मार्टफोन में SIM ट्रे को फोन चालू रहते हुए भी निकाला जा सकता है। फिर भी SIM कार्ड चेंज करने से पहले फोन ऑफ करना एक बेहतर सावधानी है। क्या फोन बंद करना है जरूरी? ज्यादातर मोबाइल में आजकल Nano SIM और हॉट-स्वैपिंग सपोर्ट देखने को मिलता है। सीधे शब्दों में कहें तो कई डिवाइस में फोन ऑफ किए बिना भी SIM कार्ड निकाला और फिर से लगाया जा सकता है। हालांकि, सभी डिवाइस में ये सुविधा एक जैसी नहीं होती। इसलिए अपने स्मार्टफोन के यूजर मैनुअल में बताए गए निर्देशों को देखें।