खुद बदल सकेंगे बैटरी, भारत में लॉन्च हुए Sennheiser के नए हेडफोन्स- ईयरफोन्स; जानें कीमत

टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। Sennheiser ने भारत में Momentum 5 Wireless और Momentum True Wireless 5 हेडफोन्स लॉन्च किए हैं, जिससे नए ओवर-ईयर और ट्रू वायरलेस मॉडल्स के साथ इसके फ्लैगशिप वायरलेस ऑडियो लाइनअप का दायरा बढ़ गया है। Momentum 5 Wireless में 42mm ड्राइवर्स, अडाप्टिव ANC और 57 घंटे तक की बैटरी लाइफ का दावा किया गया है, जबकि Momentum True Wireless 5 में 7mm ड्राइवर्स, अडाप्टिव ANC और टोटल 40 घंटे तक का प्लेबैक मिलता है। दोनों मॉडल्स हेड ट्रैकिंग के साथ Dolby Atmos को सपोर्ट करते हैं और इनमें यूजर-रिप्लेसेबल बैटरियां दी गई हैं।

Sennheiser Momentum 5 Wireless और Momentum True Wireless 5 की कीमत और उपलब्धता भारत में Sennheiser Momentum 5 Wireless की कीमत 39,990 रुपये है, जबकि Momentum True Wireless 5 की कीमत 29,990 रुपये है। ये फिलहाल ऑफिशियल वेबसाइट, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स और ऑफलाइन रीटेल स्टोर्स के जरिए प्री-ऑर्डर के लिए उपलब्ध हैं। कंपनी 1 अक्टूबर से इनकी रेगुलर बिक्री शुरू करेगी।

प्री-ऑर्डर करने वाले ग्राहक संबंधित प्लेटफॉर्म्स पर मिलने वाले एडिशनल बेनिफिट्स के साथ 5,990 रुपये की कीमत वाला Sennheiser BTD 600 ब्लूटूथ USB डोंगल भी फ्री पा सकते हैं। Momentum 5 Wireless और Momentum True Wireless 5 दोनों डेनिम और लैवेंडर ऑप्शन्स में उपलब्ध हैं। ओवर-ईयर Momentum 5 Wireless ब्लैक फिनिश में भी आता है, जिसके व्हाइट और ब्रॉन्ज वेरिएंट्स जल्द आने वाले हैं। वहीं, Momentum True Wireless 5 ग्रेफाइट और क्रीम शेड्स में भी उपलब्ध है।

Sennheiser Momentum 5 Wireless के फीचर्स और स्पेसिफिकेशन्स Momentum 5 Wireless में Sennheiser की HD 600 सीरीज से इंस्पायर्ड 42mm के डायनामिक ड्राइवर्स दिए गए हैं। ये Hi-Res Audio, Snapdragon Sound, aptX Lossless और इंटरैक्टिव हेड ट्रैकिंग के साथ Dolby Atmos को सपोर्ट करता है। ये हेडफोन्स आठ-माइक्रोफोन वाले हाइब्रिड अडाप्टिव ANC सिस्टम का इस्तेमाल करते हैं, जिसमें Sennheiser का दावा है कि ये Momentum 4 के मुकाबले तीन गुना ज्यादा मिडरेंज नॉइज को दबाता है।

कॉल्स के लिए हेडफोन्स दोनों तरफ चार-चार माइक्रोफोन्स का इस्तेमाल करते हैं, जबकि बीमफॉर्मिंग और नॉइज-रिडक्शन टेक्नोलॉजी आवाज की क्लैरिटी को बेहतर बनाने में मदद करती है। ये Bluetooth 5.4 और SBC, AAC, aptX, aptX HD, aptX Lossless और aptX Adaptive जैसे कोडेक्स को सपोर्ट करते हैं। Sennheiser का अपकमिंग फर्मवेयर अपडेट के जरिए इसमें गेमिंग मोड जोड़ने का भी प्लान है।

Momentum 5 Wireless 700mAh की रिप्लेसेबल लिथियम-आयन बैटरी पैक करता है। Sennheiser का दावा है कि ANC ऑन रहने पर 57 घंटे तक का प्लेबैक मिलता है, जबकि 10 मिनट के चार्ज में 7 घंटे तक का प्लेबैक मिलने का दावा किया गया है। ये हेडफोन्स DSP और वायरलेस सिस्टम्स के लिए फर्मवेयर अपडेट्स को भी सपोर्ट करते हैं।

ये हेडफोन्स iOS और Android पर Smart Control Plus एप को सपोर्ट करते हैं, जो आठ-बैंड इक्वलाइजर और साउंड पर्सनलाइजेशन फीचर्स ऑफर करता है। इनमें यूजर-रिप्लेसेबल ईयर पैड्स भी दिए गए हैं और ये USB-C और 3.5mm ऑडियो केबल्स के साथ आते हैं। इसका रीडिजाइंड किया गया कैरिंग केस 20 परसेंट ज्यादा फ्लैट है, जबकि कंपनी ने ओवरऑल पैकेजिंग को 16 परसेंट तक कम किया है।

Sennheiser Momentum True Wireless 5 के फीचर्स और स्पेसिफिकेशन्स Momentum True Wireless 5 में Sennheiser के 7mm TrueResponse डायनामिक ड्राइवर्स दिए गए हैं और ये aptX Adaptive और aptX Lossless के जरिए 24-बिट/96kHz ऑडियो को सपोर्ट करता है। Dolby Atmos इसमें हेड-ट्रैक्ड स्पेशियल ऑडियो जोड़ता है, जबकि हाइब्रिड एडाप्टिव ANC आसपास के शोर और हवा के हिसाब से खुद एडजस्ट हो जाता है। यूजर्स ईयरबड्स को निकाले बिना आसपास की आवाजें सुनने के लिए नेचुरल ट्रांसपेरेंसी मोड पर भी स्विच कर सकते हैं।

Sennheiser ने हर ईयरबड में बोन-कंडक्शन माइक्रोफोन्स समेत चार माइक्रोफोन्स लगाए हैं। AI-पावर्ड स्पीच एक्सट्रैक्शन और बीमफॉर्मिंग बैकग्राउंड नॉइज़ को कम करने में मदद करते हैं। कनेक्टिविटी ऑप्शन्स में Bluetooth 6.0 और मल्टीपॉइंट शामिल हैं, जबकि Smart Control Plus एप आठ-बैंड इक्वलाइजर और साउंड पर्सनलाइजेशन फीचर्स देता है।

Sennheiser का दावा है कि ANC बंद रहने पर 12 घंटे तक और ANC ऑन रहने पर 6 घंटे तक की बैटरी लाइफ मिलती है। इसका चार्जिंग केस टोटल प्लेबैक टाइम को 40 घंटे तक बढ़ा देता है। ईयरबड्स और केस दोनों में रिप्लेसेबल लिथियम-आयन बैटरियां दी गई हैं, जबकि केस USB-C और Qi वायरलेस चार्जिंग को सपोर्ट करता है। आठ मिनट के चार्ज में एक घंटे तक का म्यूजिक प्लेबैक मिलने का दावा किया गया है।