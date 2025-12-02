Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    10 इंच डिस्प्ले वाला Samsung का ट्राइफोल्ड 5G फोन लॉन्च, 200MP कैमरा और बड़ी बैटरी भी

    By Sameer Saini Edited By: Sameer Saini
    Updated: Tue, 02 Dec 2025 10:27 AM (IST)

    सैमसंग ने नया Samsung Galaxy Z TriFold स्मार्टफोन लॉन्च किया है, जिसमें ट्रिपल रियर कैमरा और दो बार फोल्ड होने की क्षमता है। इसमें 10.0 इंच का QXGA+ डिस्प्ले और 6.5 इंच का कवर डिस्प्ले है। क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 8 एलीट प्रोसेसर और 200MP कैमरे के साथ, यह डिवाइस फोटोग्राफी और परफॉर्मेंस दोनों में शानदार है। इसमें 5,600mAh की बैटरी है।

    prefferd source google
    Hero Image

    टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। सैमसंग ने एक बार फिर मार्केट में अपने नए ट्राइफोल्ड डिवाइस के साथ तहलका मचा दिया है। मंगलवार को कंपनी ने अपने पहले दो बार फोल्ड होने वाले स्मार्टफोन के तौर पर Samsung Galaxy Z TriFold को लॉन्च किया है। इस डिवाइस में ट्रिपल रियर कैमरा देखने को मिल रहा है। डिवाइस की पहली सेल इस महीने के आखिर में साउथ कोरिया में शुरू होगी।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    खास बात यह है कि इस डिवाइस में अंदर की तरफ 10.0-इंच का QXGA+ डायनामिक AMOLED 2X डिस्प्ले देखने को मिल रहा है, जबकि बाहर की तरफ डिवाइस में 6.5-इंच का फुल-HD+ डायनामिक AMOLED 2X कवर डिस्प्ले मिल रहा है। डिवाइस में क्वालकॉम का स्नैपड्रैगन 8 एलीट फॉर गैलेक्सी चिपसेट दिया गया है, जो 3nm पर बना प्रोसेस है। चलिए इस नए डिवाइस के बारे में विस्तार से जानते हैं...

    Samsung Galaxy Z TriFold के फीचर्स

    सैमसंग के इस जबरदस्त ट्राइफोल्ड डिवाइस में अंदर की तरफ 10-इंच का QXGA+ डायनामिक AMOLED 2X डिस्प्ले दिया गया है। साथ ही डिवाइस में 1600nits तक की पीक ब्राइटनेस मिलती है। फोन में 120Hz तक का अडैप्टिव रिफ्रेश रेट सपोर्ट भी मिल रहा है। जबकि फोन में आगे की तरफ 6.5-इंच का फुल-HD+ डायनामिक AMOLED 2X कवर डिस्प्ले है। यह डिस्प्ले 2,600nits तक की पीक ब्राइटनेस ऑफर करता है।

    डिवाइस में 120Hz तक का अडैप्टिव रिफ्रेश रेट सपोर्ट मिलता है। डिवाइस में डुअल सिम सपोर्ट है जो एंड्रॉयड 16-बेस्ड OneUI 8 पर चलता है। कवर डिस्प्ले कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास सिरेमिक 2 प्रोटेक्शन के साथ आती है, जबकि रियर पैनल पर सिरेमिक-ग्लास फाइबर रीइन्फोर्स्ड पॉलीमर दिया गया है। यह डस्ट और वॉटर रेजिस्टेंस के लिए IP48 रेटिंग के साथ आता है। इतना ही नहीं नए सैमसंग स्मार्टफोन में क्वालकॉम का ऑक्टा कोर 3nm स्नैपड्रैगन 8 एलीट फॉर गैलेक्सी चिपसेट दिया गया है।

    Samsung Galaxy Z TriFold के कैमरा फीचर्स

    फोटोग्राफी के लिए सैमसंग गैलेक्सी Z ट्राइफोल्ड में ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप दिया गया है, जिसमें ऑप्टिकल इमेज स्टेबिलाइजेशन के साथ 200-मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा देखने को मिल रहा है। डिवाइस में 102-डिग्री फील्ड ऑफ व्यू वाला 12-मेगापिक्सल का अल्ट्रावाइड लेंस मिलता है। साथ ही फोन में 30x तक डिजिटल जूम कैपेबिलिटी वाला 10-मेगापिक्सल का टेलीफोटो कैमरा मिलता है।

    कवर और इनर दोनों डिस्प्ले में आपको 10-मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा भी मिलता है। इसके अलावा सैमसंग गैलेक्सी Z ट्राइफोल्ड में 5,600mAh की बैटरी और 45W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट मिलता है।

    यह भी पढ़ें- Flipkart Vs Amazon: ब्लैक फ्राइडे सेल में कहां सस्ता मिल रहा है Samsung Galaxy S25 Ultra?