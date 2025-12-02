10 इंच डिस्प्ले वाला Samsung का ट्राइफोल्ड 5G फोन लॉन्च, 200MP कैमरा और बड़ी बैटरी भी

टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। सैमसंग ने एक बार फिर मार्केट में अपने नए ट्राइफोल्ड डिवाइस के साथ तहलका मचा दिया है। मंगलवार को कंपनी ने अपने पहले दो बार फोल्ड होने वाले स्मार्टफोन के तौर पर Samsung Galaxy Z TriFold को लॉन्च किया है। इस डिवाइस में ट्रिपल रियर कैमरा देखने को मिल रहा है। डिवाइस की पहली सेल इस महीने के आखिर में साउथ कोरिया में शुरू होगी।

खास बात यह है कि इस डिवाइस में अंदर की तरफ 10.0-इंच का QXGA+ डायनामिक AMOLED 2X डिस्प्ले देखने को मिल रहा है, जबकि बाहर की तरफ डिवाइस में 6.5-इंच का फुल-HD+ डायनामिक AMOLED 2X कवर डिस्प्ले मिल रहा है। डिवाइस में क्वालकॉम का स्नैपड्रैगन 8 एलीट फॉर गैलेक्सी चिपसेट दिया गया है, जो 3nm पर बना प्रोसेस है। चलिए इस नए डिवाइस के बारे में विस्तार से जानते हैं...

Samsung Galaxy Z TriFold के फीचर्स सैमसंग के इस जबरदस्त ट्राइफोल्ड डिवाइस में अंदर की तरफ 10-इंच का QXGA+ डायनामिक AMOLED 2X डिस्प्ले दिया गया है। साथ ही डिवाइस में 1600nits तक की पीक ब्राइटनेस मिलती है। फोन में 120Hz तक का अडैप्टिव रिफ्रेश रेट सपोर्ट भी मिल रहा है। जबकि फोन में आगे की तरफ 6.5-इंच का फुल-HD+ डायनामिक AMOLED 2X कवर डिस्प्ले है। यह डिस्प्ले 2,600nits तक की पीक ब्राइटनेस ऑफर करता है।

डिवाइस में 120Hz तक का अडैप्टिव रिफ्रेश रेट सपोर्ट मिलता है। डिवाइस में डुअल सिम सपोर्ट है जो एंड्रॉयड 16-बेस्ड OneUI 8 पर चलता है। कवर डिस्प्ले कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास सिरेमिक 2 प्रोटेक्शन के साथ आती है, जबकि रियर पैनल पर सिरेमिक-ग्लास फाइबर रीइन्फोर्स्ड पॉलीमर दिया गया है। यह डस्ट और वॉटर रेजिस्टेंस के लिए IP48 रेटिंग के साथ आता है। इतना ही नहीं नए सैमसंग स्मार्टफोन में क्वालकॉम का ऑक्टा कोर 3nm स्नैपड्रैगन 8 एलीट फॉर गैलेक्सी चिपसेट दिया गया है।