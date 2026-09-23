Galaxy S26 सीरीज हुई 25,000 रुपये तक महंगी, Ultra मॉडल 2 लाख के पार; देखें हर वेरिएंट की कीमत

टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। 18 सितंबर को जैसे ही Apple के नेक्स्ट जनरेशन iPhone 18 Pro सीरीज की सेल शुरू हुई, Samsung ने भारत में Galaxy S26 सीरीज के सभी वेरिएंट्स की कीमत 25,000 रुपये तक बढ़ाने का फैसला कर लिया। 2026 में स्मार्टफोन इंडस्ट्री में कीमतों में बढ़ोतरी एक बड़ा ट्रेंड बन चुकी है, जहां AI बूम की वजह से दुनिया भर में मेमोरी की कमी के बीच तमाम ब्रांड्स कीमतें बढ़ा रहे हैं। Apple भी इस ट्रेंड से अछूता नहीं है। नए iPhones भी लगभग 30,000 रुपये की कीमत बढ़ोतरी के साथ आ रहे हैं।

वापस Samsung पर आएं, तो ये प्राइस हाइक सभी स्टोरेज वेरिएंट्स पर लागू होती है, जिसमें 1TB स्टोरेज वाला टॉप-एंड Galaxy S26 Ultra भी शामिल है। इसलिए, चाहे आपकी नजर स्टैंडर्ड Galaxy S26 पर रही हो या फिर Samsung के सबसे महंगे फ्लैगशिप पर, नई कीमतें अब लागू हो चुकी हैं।

Samsung Galaxy S26 सीरीज की नई कीमतें आइए देखते हैं कि प्राइस हाइक के बाद Galaxy S26 सीरीज का हर स्मार्टफोन कितने का मिलेगा और नई कीमतें उनकी ओरिजिनल लॉन्च प्राइस की तुलना में कितनी बढ़ी हैं। Samsung Galaxy S26 से शुरुआत करें तो, 12GB रैम और 256GB स्टोरेज वेरिएंट की कीमत अब 1,02,999 रुपये हो गई है, जो अपनी 87,999 रुपये की लॉन्च प्राइस से ज्यादा है। इसका मतलब है कि बायर्स को बेस वेरिएंट के लिए 15,000 रुपये ज्यादा चुकाने होंगे। वहीं, 12GB रैम और 512GB स्टोरेज मॉडल की कीमत अब 1,22,999 रुपये हो गई है, जबकि इसकी ओरिजिनल प्राइस 1,07,999 रुपये थी।

Samsung Galaxy S26 Plus की बात करें तो, 12GB रैम और 256GB स्टोरेज वेरिएंट की कीमत अब 1,34,999 रुपये हो गई है। ये स्मार्टफोन 1,19,999 रुपये में लॉन्च किया गया था, जिसका मतलब है कि इसकी कीमत 15,000 रुपये बढ़ गई है। इसी तरह 12GB रैम और 512GB स्टोरेज वेरिएंट भी और महंगा हो गया है, जिसकी कीमत 1,39,999 रुपये से बढ़कर 1,54,999 रुपये हो गई है।

Samsung Galaxy S26 Ultra पर भी इसके सभी स्टोरेज ऑप्शन्स में एक समान प्राइस हाइक हुई है। 12GB रैम और 256GB स्टोरेज वेरिएंट अब 1,54,999 पर लिस्ट है, जबकि लॉन्च के समय इसकी कीमत 1,39,999 रुपये थी। 12GB रैम और 512GB स्टोरेज मॉडल की कीमत अब 1,59,999 रुपये से बढ़कर 1,74,999 रुपये हो गई है।