12,000 रुपये तक महंगा हो सकता है Samsung Galaxy S26, सामने आई डिटेल

टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। Samsung कथित तौर पर भारत में Galaxy S26 की कीमत बढ़ाने की तैयारी कर रहा है। एक टिप्स्टर का दावा है कि इसके दोनों उपलब्ध स्टोरेज वेरिएंट्स 12,000 रुपये तक महंगे हो सकते हैं। ये रिपोर्टेड प्राइस हाइक ऐसे समय में सामने आई है जब Samsung के दूसरे फ्लैगशिप और फोल्डेबल मॉडल्स की कीमतों में भी संभावित बढ़ोतरी की बात कही जा रही है। Galaxy S26 Ultra, Galaxy Z Fold 8 और Galaxy Z Fold 8 Ultra के दाम बढ़ने के भी कयास लगाए जा रहे हैं, हालांकि ये बदलाव अभी तक कन्फर्म नहीं हुए हैं। Samsung ने इनमें से किसी भी रिपोर्टेड प्राइस रिवीजन का आधिकारिक एलान नहीं किया है।

Samsung Galaxy S26 की भारत में कथित तौर पर बढ़ सकती है टिप्स्टर संजू चौधरी (@saaaanjjjuuu) ने एक X पोस्ट में दावा किया कि Samsung भारत में Galaxy S26 के दाम बढ़ा सकता है। रिपोर्ट के मुताबिक, 12GB + 256GB वेरिएंट की कीमत 87,999 रुपये से बढ़कर 99,999 रुपये हो सकती है, जबकि 12GB + 512GB मॉडल की कीमत 1,07,999 रुपये से बढ़कर 1,19,999 रुपये तक पहुंच सकती है।

Samsung की आधिकारिक वेबसाइट पर फिलहाल Galaxy S26 के 12GB + 256GB वेरिएंट का प्राइस 79,999 रुपये और 12GB + 512GB मॉडल का प्राइस 99,999 रुपये लिस्टेड है। ये खबर लिखे जाने तक कंपनी की वेबसाइट पर ये रिपोर्टेड नई कीमतें अभी नजर नहीं आई हैं।

Price hike alert 🚨 Samsung to increase the price of Galaxy S26 by upto ₹12k: 12/256GB: ₹87,999 → ₹99,999 12/512GB: ₹1,07,999 → ₹1,19,999 The Galaxy S26 Ultra also might end up being priced similarly to the iPhone 18 Pro. https://t.co/p7uFXa2jEj — Sanju Choudhary (@saaaanjjjuuu) September 17, 2026 Galaxy S26 की कीमतों में संभावित बढ़ोतरी की ये खबर हाल ही में आए उस दावे के बाद आई है, जिसमें कहा गया था कि Galaxy S26 Ultra भी भारत में महंगा हो सकता है। हालांकि इसकी नई कीमतों और लागू होने की तारीख का खुलासा नहीं हुआ है। इसके साथ ही Galaxy Z Fold 8 और Galaxy Z Fold 8 Ultra में भी प्राइस हाइक की बात कही गई है, लेकिन इन बढ़ोतरी की अभी पुष्टि नहीं हुई है। टिप्स्टर ने ये भी जोड़ा कि Galaxy S26 Ultra की कीमत जल्द ही देश में iPhone 18 Pro के बराबर हो सकती है। भारत में Apple के लेटेस्ट Pro मॉडल की शुरुआती कीमत 1,64,900 रुपये है। वहीं, Samsung के इस फ्लैगशिप मॉडल की शुरुआती MRP फिलहाल 1,39,999 रुपये है।