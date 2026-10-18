Samsung का किफायती 5G फोन लॉन्च: 50MP कैमरा, 5000mAh बैटरी और Super AMOLED डिस्प्ले

टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। सैमसंग ने इंडियन मार्केट में अपना नया स्मार्टफोन लॉन्च कर दिया है, जिसे कंपनी ने Samsung Galaxy F70 5G के नाम से पेश किया है। ये फोन 50MP प्राइमरी कैमरा, 5000mAh बैटरी और Super AMOLED डिस्प्ले जैसे फीचर्स से लैस है। कंपनी ने इस स्मार्टफोन को दो कलर ऑप्शन में पेश किया है। ऐसे में अगर आप भी 20 हजार रुपये से कम में कोई नया फोन खरीदने की सोच रहे हैं तो इस ऑप्शन के साथ भी जा सकते हैं। चलिए पहले इसकी कीमत और बाकि फीचर्स पर एक नजर डालते हैं...

Samsung Galaxy F70 5G की कीमत और उपलब्धता कीमत की बात करें तो Samsung Galaxy F70 5G की शुरुआती कीमत सिर्फ 17,999 रुपये है। स्मार्टफोन की पहली सेल 20 अक्टूबर 2026 से शुरू होने जा रही है। इसे आप Flipkart, Samsung की आधिकारिक भारतीय वेबसाइट और अन्य प्रमुख रिटेल स्टोर के जरिए खरीद पाएंगे। फोन को दो कलर Vivid Violet और Bold Black ऑप्शन में पेश किया गया है।

Want to know what the Segment’s bright display* AND the Segment’s toughest display can do for you? Check out what’s on display in the video. #GalaxyF70 5G #NoShakesNoRetakes #FameUpWithGalaxyF70 #Samsung https://t.co/DfuknGsbNj — Samsung India (@SamsungIndia) October 18, 2026 Samsung Galaxy F70 5G के स्पेसिफिकेशन्स स्पेसिफिकेशन्स की बात करें तो Samsung Galaxy F70 5G में 6.7 इंच की Super AMOLED डिस्प्ले देखने को मिल रही है। साथ ही फोन में 90Hz तक का रिफ्रेश रेट सपोर्ट भी मिल रहा है। स्क्रीन की सुरक्षा के लिए इसमें Corning Gorilla Glass Victus 2 का प्रोटेक्शन मिल रही है। परफॉर्मेंस के लिए स्मार्टफोन में 5nm टेक्नोलॉजी पर बना Exynos 1330 प्रोसेसर दिया गया है। डिवाइस में इसके साथ Mali-G68 MP2 GPU मिल रहा है। फोन में Android 17 पर बेस्ड One UI 9.5 है। इसमें स्टोरेज बढ़ाने के लिए microSD कार्ड का सपोर्ट भी मिल रहा है जिससे आप फोन की स्टोरेज को और ज्यादा बढ़ा सकते हैं।

Samsung Galaxy F70 5G के कैमरा स्पेक्स फोटोग्राफी के लिए फोन में ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप है जिसमें 50MP का प्राइमरी कैमरा है, जो ऑप्टिकल इमेज स्टेबिलाइजेशन (OIS) सपोर्ट करता है। साथ ही इसमें 5MP का अल्ट्रा-वाइड कैमरा और 2MP का मैक्रो कैमरा है। सेल्फी और वीडियो कॉलिंग के लिए इसमें 13MP का फ्रंट कैमरा है। फ्रंट और रियर दोनों कैमरे 1080p रेजोल्यूशन में 30fps पर वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं।