6,000mAh बैटरी और 50MP कैमरा वाला नया फोन भारत में लॉन्च, कीमत 18,499 रुपये

टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। Samsung ने भारत में Galaxy A08 लॉन्च कर दिया है, जिससे उसकी किफायती स्मार्टफोन रेंज में 6,000mAh की बैटरी और 50-मेगापिक्सल का डुअल रियर कैमरा जुड़ गया है। इस फोन में 90Hz रिफ्रेश रेट के साथ 6.7-इंच का डिस्प्ले दिया गया है और ये MediaTek Helio G99+ चिपसेट पर चलता है। Samsung लंबे समय के सॉफ्टवेयर सपोर्ट का वादा भी कर रही है, जिसमें छह जनरेशन्स के OS अपग्रेड्स और छह साल के सिक्योरिटी अपडेट्स शामिल हैं। Galaxy A08 One UI 9 के साथ आता है और इसमें Circle to Search, Gemini और Perplexity जैसे फीचर्स मिलते हैं।

Samsung Galaxy A08 की कीमत और उपलब्धता Samsung Galaxy A08 की कीमत इसके सिंगल 4GB + 64GB वेरिएंट के लिए 18,499 रुपये रखी गई है। ये डार्क ब्लू, ग्रीन और सिल्वर कलर ऑप्शन्स में उपलब्ध है। ये हैंडसेट Samsung Exclusive Stores, पार्टनर रिटेलर्स, Samsung.com और दूसरे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स से खरीदा जा सकता है। Samsung एलिजिबल बैंक कार्ड्स पर छह महीने तक और NBFC पार्टनर्स के जरिए नौ महीने तक के नो-कॉस्ट EMI प्लान्स भी दे रही है।

Samsung Galaxy A08 के स्पेसिफिकेशन्स और फीचर्स Samsung Galaxy A08 Android 16 पर बेस्ड One UI 9 पर चलता है और छह जनरेशन के OS अपग्रेड्स व छह साल के सिक्योरिटी अपडेट्स के सपोर्ट के साथ आता है। इसमें 90Hz रिफ्रेश रेट वाला 6.7-इंच का HD+ PLS LCD पैनल दिया गया है।

Galaxy A08 को MediaTek Helio G99+ चिपसेट से पावर मिलती है, जिसे 4GB रैम और 64GB इंटरनल स्टोरेज के साथ पेयर किया गया है। स्टोरेज को माइक्रोएसडी कार्ड का इस्तेमाल करके 2TB तक बढ़ाया जा सकता है। सिक्योरिटी के लिए, पासवर्ड और बायोमेट्रिक जानकारी जैसे सेंसिटिव डेटा को सिक्योर रखने के लिए हैंडसेट में Samsung Knox प्रोटेक्शन दिया गया है।

Galaxy A08 में Circle to Search 3.0, Gemini और Perplexity का सपोर्ट मिलता है। यूजर्स बोलकर या पावर बटन को देर तक दबाकर भी Gemini और Perplexity को एक्सेस कर सकते हैं। इसके अलावा ये फोन Samsung के Galaxy इकोसिस्टम के हिस्से के तौर पर Quick Share और Modes and Routines को भी सपोर्ट करता है।

फोटोग्राफी के लिए, Galaxy A08 में डुअल रियर कैमरा सेटअप दिया गया है, जिसमें f/1.8 अपर्चर वाला 50-मेगापिक्सल का प्राइमरी सेंसर और f/2.4 अपर्चर वाला 2-मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर शामिल है। सेल्फी और वीडियो कॉल के लिए फ्रंट में f/2.0 अपर्चर वाला 8-मेगापिक्सल का कैमरा मौजूद है।